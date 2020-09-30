川普迴避譴責白人至上主義者　僅說「一邊待著」

（中央社克里夫蘭29日綜合外電報導）美國總統川普今天在2020年大選首場辯論會中，放過譴責白人至上主義者的機會，僅簡短呼籲一個相關組織「退後、一邊待著」，然後轉而攻擊左翼運動分子。
美國將於11月3日舉行總統選舉，共和黨籍的川普與民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）今天在首場辯論會上交鋒。談到種族議題時，主持人華勒斯（ChrisWallace）問川普是否要譴責「白人至上主義者和民兵團體」、要他們解散，而不是在某些城市助長暴力，玷汙反種族歧視示威活動。
包括來自聯邦調查局（FBI）和國土安全部（Department of Homeland Security）的多名高階聯邦官員，本月相繼示警，白人至上主義團體在美國構成日益嚴重的暴力威脅。
川普今天一開始責怪「左翼」製造暴力，接著說他「什麼都願意做」。華勒斯在這時要求他譴責白人至上主義者，拜登也幫腔：「來啊，說吧」。
但川普說：「要怎麼稱呼這些人？給我一個名稱。」因此拜登提到極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）；這個組織自稱「西方沙文主義者」，但非營利人權機構南方反貧窮法律中心（Southern Poverty LawCenter）把它歸類為仇恨團體。
於是川普說，「驕傲男孩，退後、一邊待著」，緊接著把砲口轉向說：「但我要講，有人必須對反法西斯主義運動（antifa）做點什麼。」
反法西斯主義運動很大程度上是無組織的極左翼運動，主要對抗的目標是其運動分子認定的獨裁者或種族主義者。
「驕傲男孩」活動組織人之一畢格斯（Joe Biggs）在社群媒體Parler平台上，歡慶川普提及自家名頭。
根據「紐約時報」（New York Times）記者上傳到推特的截圖，畢格斯說：「川普總統要驕傲男孩一邊待著，因為有人必須處理反法西斯主義者…太好了，長官！我們準備好了！！」
辯論後，拜登的競選搭檔、聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）於微軟國家廣播公司（MSNBC）節目中表示，川普所言是大搖大擺用暗語傳遞政治訊息。
川普的表現也引來一些社會正義團體領頭人的批評。反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）執行長葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）推文說，川普的回答「令人難以置信」。
葛林布拉特表示：「（我）試著判斷這是回答還是認可。@美國總統（@POTUS）欠美國一個道歉或一個解釋，立刻就要。」
拜登經常說，他決定競選總統，是因為2017年看到維吉尼亞州沙洛茲維爾市（Charlottesville）的白人至上主義者攻擊立場相異的示威群眾，而川普卻說「兩邊都有好人」。
雖然川普試圖避談這句話，向來仍不乏評論指責他淡化白人至上主義者造成的威脅，即使他自己的政府都對此提出警告。（譯者：曾依璇/核稿：林治平）1090930