川普宣布確診前　美東西岸「核末日軍機」升空

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布自己確診武漢肺炎，消息傳出前不久，有「核末日軍機」之稱的E-6B「水星」通信中繼機在美國東西兩岸升空。但五角大廈稱軍機起飛與川普染疫無關。
根據美國航太與國防專家艾克塞（David Axe）在富比世（Forbes）網站的文章，波音E-6B「水星」（E-6B Mercury）是美國五角大廈的空中核指揮所之一，擁有4具發動機，是波音707飛機衍生機型。這種飛機搭載特殊通信系統和人員，可指揮海軍俄亥俄級彈道飛彈核潛艦。
美國海軍擁有16架E-6型軍機，並經常保持1架在空中，過去也不是不曾聽聞空中同時有兩架E-6型軍機。但今天一次出動兩架，時間點值得各界注意。
若發生核戰，E-6型戰機將負責傳遞指揮給俄亥俄級彈道飛彈核潛艦，協助潛艦上人員用攜帶核彈頭的三叉戟潛射彈道飛彈（Trident SLBM），瞄準敵方城市和軍事基地。
川普宣布自己確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）不久前，美國東西兩岸同時有E-6型軍機升空，這顯然不是巧合。
美國軍事專家霍根（Tim Hogan）在推特上指出：「這是在用潛射彈道飛彈和洲際彈道飛彈（ICBM），向一小群敵人傳遞訊息。」五角大廈顯然希望俄羅斯、中國與北韓等擁有核武的敵人了解，即使美國三軍統帥可能生病，依然無損美國的核指揮體系。
不過，美國國防部表示，軍機起飛是預定計畫，與川普染疫無關。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1091002