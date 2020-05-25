男202張發票都沒中！下秒卻爽拿獎金　網愣：還有這樣哦

▲男子指出，自己中了雲端發票專屬獎。（圖／翻攝 PTT ）

只限不印出紙本、儲存於悠遊卡、手機條碼、會員載具等載具的發票可對獎。

3 、 4 月期的統一發票於今（ 25 ）日開獎，許多民眾聽聞消息後，都拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。不過，就有網友指稱，自己累積了 202 張發票卻一張都沒中獎，正當他失落難過時，沒想到卻拿到一筆意外之財，讓所有人都看傻了。今日 3 、 4 月期的統一發票開獎，就有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示自己今天一打開雲端發票 APP 後，發現自己所累積的 202 張發票都沒中。正當他感到難過時，原 PO 下秒竟發現自己中了「雲端發票專屬獎」 2000 元！看到這樣的結果，也讓原 PO 感動直呼「覺得很愉悅！如果刪減普通發票獎項，持續增開專屬獎，會不會對推動發票無紙化有幫助，有八卦嗎」。貼文一曝光後，也引來許多網友回應，「還有這樣喔...紙本幾百張一張都沒中...」、「好爽喔！沒中過，以為是騙人的」、「就是鼓勵你用載具囉，至少要會用才有選擇」、「生氣，從沒中過」。根據財政部表示，為鼓勵民眾減少印紙本、多用載具儲存發票的習慣，從今年起雲端發票專屬獎項將會大幅增加，目前雲端發票專屬獎共有 15 組 100 萬元獎項、 1.5 萬組 2000 元獎項以及 50 萬組 500 元獎項，但雲端發票專屬獎僅限（編輯：陳雅雲）