大門沒關流浪小奶貓屁顛走進來　喵：偶要住這裡！

這就是傳說中的

！日前住在國外的女子卡蕾（Caleigh Farragher）在某個下雨天時，迎來一名意外的小訪客，原來是一隻

屁顛屁顛慢慢溜進她家，找到一處躲雨的好地方，行為根本就是強迫人中獎，看來緣分到了想逃也逃不掉！

▲小虎斑屁顛屁顛走過來（圖／LoveMeow）

對於這場意外邂逅，卡蕾表示：「我住在公寓的地下室，通常大門都是鎖著。但是幸運的是，剛好那天門是開著的，這隻可愛的小貓就跑來了！」發現小虎斑貓的當下，她巡視四周找找看有沒有貓媽媽、其他小貓，結果小虎斑貓是唯一落單的貓。通常浪貓的警戒心很強，小虎斑卻表現出不怕人、一看到卡蕾就瘋狂喵喵叫，甚至替小虎斑擦乾雨水後還發出呼嚕聲、傳達安心的訊息，讓卡蕾頓時驚覺：「難道是被選中了？」因此決定留下來養，還準備溫暖的貓窩。

▲緣分就是這麼奇妙（圖／LoveMeow）

之後卡蕾帶小虎斑貓去動物醫院檢查，是個頭好壯壯小男生，體重3百多克、約莫4～5周大。卡蕾說：「我的奶奶上星期天過世，她是愛貓人士，感覺就像奶奶藉由小貓回到我們身邊。」卡蕾以奶奶的名字幫小虎斑貓取名為「肉餅」（Patty），肉餅在卡蕾非常低潮的時刻走進了她的生活，就像上天派來的小天使，幫助她度過悲傷！

▲肉餅是上天派來的小天使（圖／LoveMeow）

肉餅一到新家很快就適應新生活，正值小貓充滿電力時期、個性頑皮很會爬上爬下、跳來跳去，親人的肉餅最喜歡賴在卡蕾的肩膀、腿上撒嬌～軟萌地模樣讓人融化～很高興肉餅為自己找到好主人！（編輯：楊釆蓉）