放棄40K嫁老公當主婦！女婚後生活曝　網嚇：比大學生慘

▲女網友分享自己婚後狀況。（圖／翻攝PTT）

人家總說婚姻是愛情的墳墓，男女在結婚之後都可能因為一些不可抗力因素而改變現況，例如搬家或者是辭掉工作。近日，就有一名女網友分享自己結婚後的生活，因為生小孩便辭掉 40 K 的工作，專心當個家庭主婦，其生活曝光後引發不少熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「這陣子小孩沒人帶，輪到我回來帶了，放棄了四萬的月薪，每個月領老公一萬三的零用錢，但是手機、保險、勞健保、小孩的尿布、家裡買菜的管理費都算在我這裡，因此跟老公請求多一點家用。老公很大方給了，但是自從給了這筆費用後，沒有一天給我好臉色看過」。「在他的眼裡，我就是很輕鬆的在家做家事、帶小孩的廢物，確實我沒有多花時間去鑽研股票，但他一句話就要我幫他裝飯，幫他拿頭痛藥，晚一秒都不行，跟他相處真的快精神崩潰，他覺得自己每個月賺很多很了不起，我應該要把他當天一樣。」貼文一出，吸引許多網友回應「對於婚姻問題我一概就是奉勸離婚」、「基本上是你老公問題，但真的蠻多男生有大男人主義」、「看完都不敢結婚了，難怪現在女強人這麼多」、「跟我阿姨一樣，老公就給個一萬而已，超難過生活」、「 13000 比很多大學生還可憐，自己嫁錯人」、「覺得後悔就要離婚欸」。（編輯：張嘉哲）