客人點外送給一顆星！店家看完「評價」愣：要通報疾管署

外送平台近年崛起，不少人在家用 APP 點餐，美味餐點就會送到家門口，不過，近日就有店家老闆分享被客人留了「一顆星的負面評價」，結果看完評論後，讓他直呼「這個是不要通報疾管署啊？」貼文引發熱議。
原 PO 在「爆廢公社」貼文指出「被評一顆星我認了，但是為了國家安全，是否該通報醫院或者疾管署有疑似確診？」只見貼出的截圖中，該位客人留言「麵線味道不夠，香菇雞湯沒有味道，肉圓的肉沒味道，有夠難吃了，不會再回購了」。
由於近日疫情緣故，有多名案例都顯示出確診的病患有出現「嗅覺、味覺喪失的異常情形」，而該店老闆卻被評論全部東西都沒有味道，讓他擔憂的指出「是否該通報醫院或疾管署有疑似確診案例了？」
貼文一出，網友紛紛回應「味嗅覺都喪失了嗎....」、「通常也都是抱怨一樣，全部都沒味道太鬧了吧」、「這不是開完笑內！好不容易 0 確診」、「惡意評論的人在上面也是不少啦，看看就好」、「疾管署通報起來了啦」、「濫用評論的人真的很無聊」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。