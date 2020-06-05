新北「隱藏神區」存在感超低？在地人反求低調：交通最猛

▲有網友在 PTT 八卦版列出新北各區的特色，唯獨提到樹林區，不禁直問「新北樹林區是不是存在感很低？」貼文引發網友熱議，意外釣出在地人反擊。（圖／翻攝自 PTT ）

台北市區房價居高不下，不論是買房、租屋價格都比其他縣市貴上許多，不少小資族也會轉往新北，甚至桃園居住，以通勤取代高額房價。近日，有網友在 PTT 八卦版列出新北各區的特色，唯獨提到樹林區，不禁直問「新北樹林區是不是存在感很低？」貼文引發網友熱議，意外釣出在地人反擊。原 PO 在文中一一列出新北各區的特色及代表物，「板橋：新北天龍國、車站三鐵共構、尊絕不凡；新店：好山好水，感覺規畫都很新；新莊：很多 8＋9 ，有副都心；三重、蘆洲：更多 8＋9 ，豆干厝和天台；淡水：新北小花園，靠淡水河畔，有老街；中永和：新北八卦陣，離台北很近；林口：有 outlet ，霧都」。原 PO 接著提到，其他像是深坑、瑞芳、金山，比較偏郊區的地方，也各有旅遊景點，不禁疑惑道「感覺各區都那麼有點特色，那樹林區呢？有什麼有名的東西嗎？是不是存在感很低啊？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「樹林的邊邊角角在假裝自己是新莊跟板橋區」、「結果你沒提土城，是不是比樹林更沒存在感」、「雙溪才是吧」。不過，許多在地網友出面反擊「樹林超方便機能又好，待過才知道讚」、「對！存在感低！不要再提高知名度」、「火車站通勤方便」、「樹林就是位處台北和桃園的中間，騎車大約都 20 分鐘到」、「樹林交通超猛，有三個火車站，其他的區都沒有這麼多」、「樹林其實生活品質不差喔，而且自強號都樹林發車，進出站人次也排很前面」、「樹林的好只有樹林人知道，生活機能其實很不錯」。（編輯：賴詠璿）