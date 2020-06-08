萬客隆為何在台消失？內行人抖出「3致命敗筆」：太可惜

▲網友好奇，當初萬客隆為何會全面退出台灣市場呢？（圖／翻攝 PTT ）

▲萬客隆會員卡。（圖／翻攝 PTT ）

台灣大賣場林立，其中「萬客隆」被稱作是台灣大賣場始祖，不過其卻突然於 2003 年停止營業，讓不少消費者感到震驚。對此，就有網友好奇，為何當初萬客隆會全面退出台灣市場呢？問題一出後，也引起許多人點出問題。有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示萬客隆退出臺灣也很久了，但其他知名賣場如大潤發、家樂福都仍存活十分久，之後甚至還有美式大賣場好市多的出現。這樣的情況，也讓原 PO 好奇發問「那麼萬客隆為什麼會倒呢？有沒有這方面的八卦」。問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中許多人都點出萬客隆「營業登記是倉儲，所以只能設立在工業用地」，而因此讓「店面設立的地點比較偏遠」，直言「用工業倉庫區當商業用吧！不過萬客隆真的才是量販店」、「簡單講，因為當時營業登記是倉儲，所以只能設在工業用地，後來就因為位置上劣勢，只有被壓著打的份」、「地點偏遠+不合法+要會員才能進去，所以被家樂福打趴」、「萬客隆到關門前，還是都人滿滿吧！純粹是法規限制然後被迫關門」。另外，亦有人指出會員制以及入場規定也是問題，「會員只有 costco 成功而已，他還有一點：禁止 12 歲以下入場，光是這點就刷掉一大堆家庭客戶了」、「萬客隆 12 歲以下不能入場，所以那時候還特別用了一個兒童區，小時候常被丟在那邊，大人自己進去逛 XD 」、「會員制不是問題，問題在不能 12 歲進來差別很大」。萬客隆（ Makro ）是於 1989 年進入台灣的荷蘭品牌量販店，為台灣最早成立的量販店，此後發展迅速，一度擁有 12 家分店，但在經營 14 年後，便於 2003 年 3 月停止營業。（編輯：陳雅雲）