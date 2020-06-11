日本都把好料留在國內？網抖出「真實理由」嘆：反觀台灣

▲網友提問，為何日本都把好料好貨留國內？（圖／翻攝 PTT ）

近年來台灣前往日本旅遊的人數不斷增加，日本當地特色料理和美食，以及琳瑯滿目的藥妝商品，都成為國外旅客前往遊玩的一大主因。不過，就有網友指出，日本許多車子、藥妝、食品都沒有外銷，讓他納悶「為何日本都把好料好貨留國內？」對此，就引來內行人曝光原因。有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示日本製的車子一堆都有在台灣的同款車所沒有的附加配備，但日本很多車子都不外銷。除此之外，日本更有不少藥妝、食品都沒外銷，台灣一堆專賣日貨的商家也都沒有販賣。這樣的狀況，就讓原 PO 好奇發問「為何日本都把好料好貨放國內？海外包括台灣都沒有。」問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中就許多人點出原因，直言「因為自己國內市場夠大，所以可以用差異性吸引國內消費者」、「因為價格貴，出口到國外如果對方買不起 那損失更大！」、「對日本公司來說，高級品賣出國的價錢跟賣國內沒差多少那當然賣國內就好了」。另外，也有人將台灣與日本相比，直呼「反觀台灣市場小要靠外銷，差異性會影響國外市場」、「反觀台灣都把好貨賣給他國，給自己人用次級貨」、「台灣剛好反過來」、「台灣的問題是消費品質低，不知道什麼才是好東西」、「台灣都是外面賣的比給自己人好」。（編輯：陳雅雲）