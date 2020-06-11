為何年輕人狂喊「買不起房」？答案一面倒抖出真相：笑死

▲網友們一面倒的認為「不是買不起，而是買不起『雙北精華區的房子』」。（示意圖／ PXHERE ）

買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，就是希望能夠買一棟自己喜歡的房子，但近日就有網友在網路上表示疑惑，「如果是這樣，為何現在的年輕人會狂喊『買不起房』？」沒想到答案一面倒的點出真相，直呼「真的笑死人」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「買不起房的定義是什麼」的文章表示，「年輕時買不起？一輩子都買不起？一輩子都買不起應該就比較少了吧，大家不是都說 5 年級最爽，不就代表會留一些遺產，剛好接收的不就是 7、8 年級，所以買不起的定義到底是什麼」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，答案更是一面倒的抖出真相，留言區蓋起高樓。網友們一面倒的認為「不是買不起，而是買不起『雙北精華區的房子』」，「買不起雙北精華區新房」、「買不起想住的雙北精華區新房，超級精華區舊房」、「買不起精華區的新房子又不願意買郊區啊」、「如果大家都去南部，應該都買的起吧」、「買不起精華區的房不叫買不起，買不起房之前是問題，現在不是」、「買不起房跟沒錢吃飯一樣是假議題，買不起想要的房才是真的」、「認清現實的早就捏下去買了，沒錢就只能用時間換空間，買不起房都是假議題」。（編輯：王柏文）