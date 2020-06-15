三倍券還沒發就轟動！行家曝「變5倍大招」：不去郵局啦

▲三倍券還未發行，就有不少銀行業者推出優惠搶客。（圖／行政院提供）

新冠肺炎衝擊國內經濟，我國政府不只推出紓困政策，也擬定發放三倍振興券，政策上路倒數一個月，不少人都相當期待。對此，就有網友討論「有沒有還沒發三倍券就先轟動的消息？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「三倍券倒數一個月了，結果都還沒發，就有一堆銀行業者都推出優惠活動，還有一些針對新客戶的方案都回饋好多，回饋 % 數都很高欸，這樣是還有誰要去郵局排隊啦哈哈」。貼文一出，網友紛紛回應「真的！沒想到有這麼多銀行可以選擇」、「超強，還看到有銀行有抽獎...能抽到一萬欸」、「那天看了一下有些回饋最高有一千多的，再搭配店家優惠，直接變五倍券」、「哈哈我已經決定刷信用卡不去郵局啦！賺回饋囉！」、「多拿一點是一點，銀行敢推回饋必定刷」、「新戶刷+店家優惠，五倍券不是夢」。不過，也有網友表示「去郵局領的話，搭配店家優惠也是不少啦」、「夜市一定會推套餐啊，到時候兩百應該可以買到快三百的東西」、「放心，店家搶客會各種優惠，有些已經在準備了哈哈」、「我家開夜市的，已經在規劃套餐了哈哈」。事實上，振興三倍券方案分為綁定數位工具及實體領取兩種，在數位支付這一塊，各大業者都提出「加碼方案」搶客，經濟部日前就宣布首波各信用卡業者提出的優惠方案，經濟部表示，有銀行的回饋甚至超過一千元，國人可先將好康資訊存下來慢慢看，再選擇自己常用的、習慣用的，或是貨比三家挑最優惠的。（編輯：張嘉哲）