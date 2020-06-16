駕訓班上課「太貼心」觸犯潛規則！女教練苦勸：別做此事

▲駕訓班女教練分享自己從業兩年的心情。（圖／翻攝Dcard）

到駕訓班學開車是不少人共同的回憶，教練的教學更是深深影響到學生的駕駛技巧。不過就有駕訓班女教練感嘆，自己的上課方式觸犯了「潛規則」，遭到同事排擠，也建議要到駕訓班上課的人不要「指定教練」，並分享背後原因，引發網友熱議。一名女教練在「Dcard」發文，提到自己25歲遇到人生低潮，重新振作想突破自己時，誤打誤撞成為駕訓班教練，做著做著就愛上了，一做就是兩年。因為與學生年齡差距不大，原po也不想成為一般人印象中「那種兇巴巴、又整天放生學生的教練」，都會在車上陪學生，也會在考到駕照後一起慶祝。原po也透露駕訓班給的薪資與獎金計算方式，如果教10個學生35天、一天10小時的班、沒有休息時間、連5分鐘下課都沒有，其實才領22K左右。「在汽車教練這行這種薪資條件很平常，為什麼我還願意做？是因為我喜歡成為學生生命中獨一無二的人」，希望學生能學走有用的東西，也真正學會開車，希望以後再也見不到，學生還是會記得有這麼個好老師。此外，原 po 也因為貼心又詳細的教學方式，經過眾多學生口耳相傳，許多人都前來指定她當教練，但這也讓她意外觸犯「潛規則」。因為原po這樣的教學方式導致上課進度較為緩慢，這讓駕訓班主任不滿，因此分配比較少的學生給她，同事還因為她「過度關心學生的舉動，會害他們被自己的學生客訴」而排擠她。這樣的遭遇讓她感嘆，「台灣的駕訓班產業就是這樣，他們是古板的老人教出來的，阿諛奉承上司、為搶學生數量排擠同事」，不過自己仍會堅持做一個「慢慢教課教到學生完全理解，超級疼學生的教練」。不過她最後也建議，「正在找駕訓班的人，不要指定教練，除非真的有認識，你在網路上看評價指定，基本會被教練認為是麻煩學生，認為是怕被罵或學不會才先找教練評價，「你自己有自知才想要一個細心有耐心的教練，教練們私底下都會抱怨又因為網路評價遇見魔王。」而且指定獎金才100塊，對方也不會特別對指定學生多好，「當然不是每個教練都會這麼想」。文一出立刻引發熱烈討論，「原來教練也這麼血汗」、「分享駕訓班教練我覺得很棒，讓大家更了解這職業」、「希望妳保持這種熱情」。（編輯：潘毅）