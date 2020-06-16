夜市烤玉米公道價多少？農夫揭「驚人成本」　北部人崩潰

▲自己種植玉米的網友出面透露成本。（圖／翻攝PTT）

台灣夜市小吃很多，因此吸引不少國外旅客來台的行程都會有夜市的行程，不過近幾年，卻時常發生有不少人被夜市攤商坑殺的事件，其中以烤玉米、水果、骰子牛肉最多。對此，就有網友討論「烤玉米的公道價到底是多少？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「台灣傳統美食之一烤玉米，價格區間非常懸殊，在台北的夜市，一支破百的烤玉米，隨處可見，都把天龍人當盤子敲，聽說南部的一支都在百元以內，甚至有些地方還有一支五十元的，相當佛心，究竟烤玉米一支多少才公道？」貼文一出，一名務農的網友回應「本魯失業七年農啦，種玉米也種了三年，簡單來算一下價格，烤玉米用的都是傳統玉米，一顆種子不用五角，種植期間下兩次肥，基肥在種種子就一起下，追肥再開公穗時下，成本大概 3 元，期間噴兩到三次的蘇力菌，成本 1 元，總種植不記人力時間成本單棵約 5 元內，所以我認為烤玉米，一根不超過 20 元算有良心的，這去年種的」。貼文一出，網友紛紛回應「 20 是水煮價格啦，烤的 40 或者 50 都可接受」、「那北部賣一百五是怎樣 = = 」、「北部店租 120 元」、「北部買過最便宜也要 100 元欸」、「我看過賣一百的，有夠誇張」、「超崩潰的，我愛吃但都不敢買」、「很多烤玉米都不標價，都說秤重，秤出來都一百多」、「一支 40 差不多吧，破百真的扯」、「只要遇到用秤的不要買就對了」。（編輯：張嘉哲）