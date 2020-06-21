「上帝的金戒指」絕美誕生全紀錄　NOWnews空拍直擊！

▲《NOWnews今日新聞》透過全台唯一的航機空拍，透過獨家的空拍鏡頭，帶領大家用不同角度一覽日環食的美景。（圖／NOWnews ）

▲透過包機空拍方式拍攝日環食是一件相當困難的任務，因此前置任務也顯得更加繁瑣。（圖／NOWnews ）

▲包機空拍日環食任務困難，也讓前置作業顯得更為繁瑣。（圖／NOWnews）

▲衛確保飛行任務成功，專家也特別設計程式，希望能讓任務成功落幕。（圖／NOWnews ）

▲天文學專家顏易程。（圖／NOWnews）

▲空拍任務精確度要到「秒級」，也讓拍攝任務變得更加艱鉅。（圖／NOWnews）

▲為拍攝出不同角度的日環食景象，必須將攝影機直接帶上飛機。（圖／NOWnews）

▲由於將攝影機直接帶上飛機，難免會受到氣流和航線影響。（圖／NOWnews ）

▲空拍即將日環食的畫面。（圖／NOWnews ）

▲包機空拍的日環食。（圖／NOWnews ）

日環食的空拍畫面一出後，許多人一看也都驚嘆直呼，「真的美到不行，一生只能看一次」、「完全沒有被雲層擋住欸！」、「好清楚哦！亮的好美」、「飛機上追焦也太厲害」、「等待真的是值得」、「幸好有這麼好的技術可以看到」、「白金的顏色好好看」、「好有立體感」、「完全跟地面上看的不同」、「這拍攝等級太高了吧」。（編輯：陳雅雲）

天文盛事「日環食」於 21 日下午登場，為了一睹「上帝的金戒指」的奇蹟美景，不少民眾一早就出門卡位，各處觀賞地點也湧入許多人潮。對此，《NOWnews今日新聞》也透過全台唯一的航機空拍，獨家以空拍鏡頭，利用不同角度一覽日環食的奇蹟美景。今日下午 16 時 14 分天文奇景日環食亮相，景象一出後就讓全台各地民眾感到興奮。而《NOWnews今日新聞》也挑戰不可能的任務，透過事前的精算和專業的攝影團隊以及天文專家的配合，成功利用空拍鏡頭，捕捉到有如「白金指環」的日環食不同樣貌。想要成功在飛機上拍攝到日環食的美景，是相當不容易的一件事，所以事前的準備功夫就相當繁瑣。在拍攝任務前，專家就先至安捷飛航訓練中心，透過程序模擬器進行測試，了解當天可能會發生的各種狀況，其中天氣、航情等因素會影響到當天的拍攝狀況。模擬機工程師李文傑就表示，如果像夏天的話，中南部恐會有午後雷陣雨的情形發生，拍攝時就必須閃避該狀況。另外，航測員也會因飛機的航情，來去做一個導引，會影響到拍攝的整個任務。在拍攝日環食前，為確保當日沒有狀況，也會進行試飛任務，讓拍攝員能夠在正確的時間到達目標區，但因精確度要到「秒級」，也讓拍攝任務變得更加艱鉅。天文學專家顏易程表示，這次就特別設計程式跟做一些計算，希望能讓任務成功，其中裡面幾個參數一定做，包括要在什麼時間點通過哪幾個目標區，以及最後能夠正確到達日食最大的時間跟地點，就連當天飛航的高度都要考量進去。另外，每天的風速都會有所不同，因此專家每日都必須將當天天氣狀況檢視過一遍，確定當天飛行的區域，大概會落在哪個範圍，來調整最後的參數，讓機長飛行時能夠順利完成任務。由於日環食登場僅有短短 40 秒，若拍攝時只要正負相差了 5 秒鐘，畫面就不會完美了！但事前經過了各個領域的專家一同合作準備，最後任務也完美落幕，成功利用了包機空拍的方式，拍攝到完全不同面貌的的日環食奇景。對此，天文學專家顏易程也分享了此次團隊在拍攝時的經歷，他表示搭乘噴射客機飛上 37000 英尺高空，能夠看到最清澈的天空來欣賞日環食美景，除此之外，這次在高空觀查日食的過程中，在高空薄雲襯托下，太陽周邊出現美麗的日暈美景，地面也在日環食的特別光線照射下，顯現出天空黑，周邊環境如黃昏的特別景緻。由於日環食到達時前後，因陽光突然被大量遮蔽而產生較大的溫差，此時若在地面會有陰風陣陣的感覺，團隊這次到了高空，也在環食前後這段時間突然遇到不在氣象預報中的亂流，也因此讓駕駛機長嚇了一跳，機上規劃的天文學專家則是非常興奮，原來日環食前後在高空也會有陰風陣陣的狀況。高空拍攝日食不比地面可以定點等待，為了讓客艙能夠順利觀察，飛機採用穿越的方式進入預計觀測區域，由於飛航電腦的操作只能達到分鐘等級精確度，而這次日環食在同一地點過程大約 1分鐘，而在高空穿越的時間更短，因此飛行計劃必須超過既有系統，以秒級的精確度操控飛行，這方面則仰賴額外輔助的程式與電腦才能完成。這次透過包機空拍的方式進行拍攝，但因直接將攝影機帶上飛機，拍攝時難免會受到機上的氣流影響，畫面會有些許晃動，且因航線因素，也讓日環食的空拍景象有在移動的感覺。不過，若在平地觀看日環食，可能會受到光線或雲霧等影響，但以空拍方式來看，因無受到雲霧或光線所遮蔽，因此畫面看起來更為細緻，讓日環食的光環更為清晰可見。當僅有 40 秒的日環食亮相後，空拍的日環食在顏色上也較平地上觀看更為亮麗，拍攝起來也較為立體，比起「上帝的金戒指」，更像「白金指環」般，但會有這樣的差別，專家解釋白金指環是因爲濾光鏡不同，讓人看見日環食不同的樣貌！