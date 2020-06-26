網嘆「公職超封閉做不開心」　過來人抖出2選擇：沒辦法

▲公務員。（示意圖／取自 Pixabay ）

許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，更有不少民眾為搶國家鐵飯碗，不斷力拚考上公務員。但最近卻有網友在網路上直呼「公職太封閉，實在做得不開心」，因此就有過來人揭露了 2 種選擇表示「真的沒辦法」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「考上公職卻做得不開心」的文章表示，「今年兼職準備考試，忍著痛苦的生活終於考上，原本滿心期待，進入後發現公職的封閉、效率差，為做而做....還有八卦跟一堆不做事老人，賽事推給新人等等，比起之前在私人沒好上多少，才做半年就很想走，還經常夢到之前的公司，之前的主管同事人都不錯好相處，除了薪水偏低沒發展真的都很不錯，很想離職...但以自己的學歷，很難找到比公職好的待遇了」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，更有過來人抖出 2 種選擇，留言區蓋起高樓。一部分網友們認為，公職不好考，因此還是苦勸「無論如何都要撐下去或換單位」，「只能撐下去了，熬兩年調部門，認真」、「重考換單位」、「再繼續準備考到別單位或國營」、「調單位，再進修，找到一個目標」、「吞下去，忍到媳婦熬成婆」、「認真，找機會調，個人主觀更不喜歡私部門文化，而且說倒就倒，公職失業，除非政府倒」「做下去，等機會轉調」。而另一部份網友則點出另一種「心境轉換」的方法，「再撐一下，久了同化就習慣了，認真」、「我覺得標準放寬，跟著他們作業速率做事，多休息，還是不喜歡就在職回家進修考別的」、「跟著一起混...但做自己的事情，斜槓人生！等時機到再離職」、「擺爛不就好了，公職就是這樣才爽」。但也有過來人指出，真的沒辦法接受的話還是只能辭職，「離職，句點」、「果斷辭職另謀生路，有責任感有上進心自我期許高的人在公部門會很痛苦」、「建議離職」，他更直言「考公職就是求一個穩字而已，或是自身的專業能力在民企無法拿到公職能給的薪水，只好透過考試翻身。工作這東西不管在民營還公營都不會百分百合乎自己期待，必然得有取捨」。（編輯：王柏文）