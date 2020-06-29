他分享八方鍋貼「隱藏吃法」！四海員工也大推：好吃到爆

鍋貼是不少人午、晚餐的首選，有些人甚至會選擇吃煎餃來當早餐，而吃鍋貼最常見的搭配無非是酸辣湯、玉米濃湯或豆漿。近日一名網友就表示，自己吃八方雲集的鍋貼時，喜歡將鍋貼丟入酸辣湯內吃，他並好奇有無同好？直問「去八方把鍋貼丟進酸辣湯吃不正常嗎？」結果竟意外引來四海遊龍員工共鳴，大讚好吃！同時更釣出不少老饕分享鍋貼的「獨門吃法」。





原 PO 在《 Dcard 》美食板貼文指出，自己吃鍋貼時，喜歡自製酸辣鍋貼，將鍋貼放進酸辣湯裡一起吃，他覺得這樣做很好吃，直言「希望可以找到跟我有共同喜好的人，我們一起分享這個美食吃法的奧妙吧！」



▲一名網友在 Dcard 分享鍋貼的隱藏吃法。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光，立刻釣出許多同好，「我也會這樣，超好吃的」、「想吃鍋貼又想吃酸辣湯時就會這麼做，對我來說沒什麼差別，就是酸辣鍋貼」、「我會欸！但我是咬一口再把酸辣湯的料加進去，我覺得超好吃」、「哇靠！知己！從小這樣吃到大」、「來自四海的員工，這樣吃真的好吃到爆」、「終於找到同好了！鍋貼稍微沾一下酸辣湯，變得滑順的面皮，加上稍帶點脆口的焦底！還有著淡淡的酸味，真超級好吃啊！」不過也有人認為「鍋貼不脆不行，而且要金黃色的那種哈哈」、「鍋貼就是要吃脆脆的，泡湯無法」。





另還有老饕分享獨門吃法，「我都直接把紅油炒手丟進我的湯麵，直接升級成辣餛飩麵，好吃」、「我會把泡菜鍋貼丟到玉米濃湯裡」、「我會韓式辣味水餃沾玉米濃湯吃」、「鍋貼 + 玉米濃湯真 D 讚，我就是不喜歡水餃爛爛的皮」、「我用玉米濃湯然後我會用沾的，沾一下有點甜甜的，還不會遺失脆脆的口感」、「我覺得鍋貼加在玉米濃湯後要再加醬油膏欸！吃起來很銷魂很有味道」。（編輯：許苡晴）



