6歲女兒看新聞見藍綠立委「大打出手」！爸超崩潰：怎辦

▲民進黨團強行清場，把國民黨的立委一個個抬出場。 (圖/記者呂炯昌攝)

為抗議總統蔡英文提名陳菊出任監察院長，藍綠立委昨日上午在立法院議場搶佔主席台，雙方爆發激烈推擠衝突。對此，就有一位爸爸表示，自己 6 歲女兒看電視時，看到這樣的衝突畫面，並詢問「這是在打架嗎？」讓該位爸爸相當尷尬，貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「孩子現在都六歲了，昨天吃飯配新聞的時候，看到一群大人在主席台拉扯，有人疊椅子，有人灑水，有人灑麵粉，還有架脖子抱抱的，女兒問我他們是在打架嗎？實在不知道怎麼解釋，要認真解釋嗎？還是要說他們在玩....但看起來不像在玩啊」。貼文一出，網友紛紛回應「就說小孩不能學就好啦」、「覺得六歲可以直接說欸，並教導這是錯誤示範就好」、「在學校教不要暴力，殊不知國會殿堂上比拳頭，這些立委真的可笑」、「你說他們是壞的示範就好啊，教導什麼才是好的理念溝通」、「小孩不用知道太多社會黑暗面啦，就是正確教導這不對就好」。而這場抗爭在昨天中午立法院長游錫堃進場主持談話會後終於落幕，民進黨立委以席次優勢，經表決通過民進黨團提案，決議從 6 月 29 日起至 7 月 22 日舉行臨時會，議程包括考試委員、監察委員、NCC人事同意權、《農田水利法》《國民參審法》、前瞻預算編制案以及華航改名、護照正名決議案。（編輯：張嘉哲）