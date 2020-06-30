男哀怨「租屋狂被笑」　眾人點破背後真相：真的沒辦法

▲買房是不少年輕人的夢想之一。（圖／取自pixabay）

買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，但也有人認為買房因為要背負房貸壓力太大所以不斷租房。對此，就有一位男網友非常哀怨「租屋會狂被笑」的問題，貼文引發熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「租屋派的是不是就是一群魯蛇？」的文章表示，「小弟今年 30 了，工作 7 年終於存到 300 萬頭期款了，端午連假去參加大學同學會啊，討論到買房問題，有幾個租屋派的在那笑說，『人生苦短啊，幹嘛給自己這麼大壓力，好好拿薪水享受一下人生不好嗎？現在房價這麼高，租屋道理一樣啦，不如買台好車』」。隨後原 PO 更直言，「我就是不想住別人房子，工作幫別人繳貸款，老了還要看房東臉色，才會努力工作存錢，還被一群月薪 30k 的車貸月光族笑，就是因為我騎我的十年機車去，才被笑說很小氣不買車開始的啦，有沒有租屋族的掛啊？」此篇文章一出，立刻引起大量網友討論，眾人紛紛點破「背後的真相」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「在地主們眼裡，大家都是租屋族，不用分那麼細」、「快買，今年房仲、代銷真的難混」、「看租金報酬率有沒有比貸款利率高呀」、「在地主跟建商眼裡，你也是只來個來接盤的人而已」，不過也有人點出「背後真相」，其實有錢人喜歡租的，因為「面子」和「實際效益」雙贏，「其實也不一定，有些高級老外外派，租豪宅一個月十幾萬不手軟」、「買台好車妹子坐在裡面眼睛都發亮，買屋誰知道」、「把買房的錢分兩部分，一部分租屋，一部分投資，比起一次砸在房子上好」。（編輯：王柏文）