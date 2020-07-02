爆刷2張信用卡！男自制力不夠　網嘆：別辦卡省得害自己

▲網友在臉書社團分享慘痛經驗。（圖／翻攝自【爆廢公社公開版】）

使用信用卡消費對大多數人來說都已相當普遍，只要選擇適合自己的卡別，就能享受高額回饋及其便利性。而日前就有網友分享「慘痛經驗談」，甚至拜託網友們將文章內容看清楚，他表示，自從辦了信用卡後，因止不住內心的虛榮與慾望，導致花錢不節制及消費習慣改變，在如此惡性循環下使他無意間成了「卡奴」，某天咬緊牙根將手邊的信用卡都剪了，用自身經驗勸世並提醒「若自制力不夠的，還是把卡剪了、停了吧！」。該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，信用卡不僅方便也好過件，卻差點害死他，他回想起辦第一張卡時，在愉悅的心情下也伴隨著逐漸萌芽的虛榮心及慾望，不僅開始有物慾，「卡刷下去，東西就可以帶回家！」便利的購物方式更促使他改變了消費習慣，花錢如水，便在不知不覺中掉入了卡奴的地獄中。原 PO 也表示他目前已刷爆了 2 張卡，驚覺不能再如此墮落，「就一個念頭，我把信用卡剪了，手機的信用卡付款資訊全刪了，打電話去申請停卡了」，雖然生活較難過，畢竟有些東西是靠信用卡支付，但他相信只要持續就能將債務還清，勉勵自己撐過就海闊天空。在歷經這些慘痛經驗，原 PO 點名社會新鮮人要節制，現金交易雖普遍卻也最能知道自己有無能力負擔，也強調信用卡雖方便但也可能害人，一切都是人的問題。文章曝光後，引起網友熱議，「理財觀念的問題，辦對信用卡還可以幫你省很多扣扣，成功就是從失敗中學習，廢卡也是要很大的勇氣，等你成長的時候再把卡辦回來也不遲」、「看人用，會用的可以省錢，不會用的會負債」、「同感，好險現在克制住慾望了，大概每個月刷個1千多就停止了」、「真的，自制力及喜歡愛慕虛榮的人還是別辦卡了，省得到時把自己給害死」。（編輯：郭佩蓉）