中衛口罩太難買！媽衝粉專狂喊「難過」　悲慘結局全看傻

隨著新冠肺炎疫情在國內趨緩，我國政府解除口罩禁令，民眾不只能在藥局繼續購買實名制的口罩，也能夠在許多電商平台及實體通路購買到口罩，其中有著七彩顏色的中衛口罩最為熱門，常常一上架沒多久就被秒殺，讓不少顧客無奈的跑到中衛粉專留言直呼「都買不到好難過」，更有人分享買口罩遇到的荒唐事。
根據中衛粉絲專頁公告表示「我們都很清楚中衛口罩很不好買，這邊也跟大家分享過去一個月的鋪貨狀況，全台灣 2676 間門市，包含康是美、全聯、杏一、維康、丁丁、大樹、 HOLA 等 13 家連鎖通路以及電商平台，就是希望在多樣的通路，讓大家更方便購買，謝謝大家這段期間這中衛的建議跟鼓勵，我們都有看到。」
不過該貼文底下就有許多人留言表示「原本真的很期待買到中衛的口罩，但電商搶不贏機器人，門市通路可能一上架就被搶光，一樣買不到，因為要上班，所以放棄了」、「真的很難過買不到中衛的口罩」、「現在真的太艱難了，我懷念以前可以一按鍵即進入購物車結帳的日子」、「是根本買不到，每次都被搶光」。
另外，也有人分享在網路上看到有人轉賣中衛口罩「在網站上買中衛的口罩，說好是中衛的三盒 1290 ，結果剛剛收到貨是一般口罩被騙了，心情很不好」、「我在蝦皮上面看到一盒賣 4500 的，真的很扯」、「口罩板早就一堆黃牛了，真的很傻眼」、「買不到就算了，看到拍賣網照上賣一兩千真的心很痛」，對於這種事情，中衛則回應「真的要請大家到我們配合的通路購買喔，不要亂買喔！」（編輯：張嘉哲）
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