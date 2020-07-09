奇蹟真降臨？母一席話喚愛女「睜眼」　醫感嘆：老天註定

▲醫師陳榮堅在節目上分享30歲女奇蹟睜眼事件。（圖／翻攝自媽媽好神之俗女家務事 Youtube頻道）

▲醫師陳榮堅在節目上分享30歲女奇蹟睜眼事件。（圖／翻攝自媽媽好神之俗女家務事 Youtube頻道）

真的是老天保佑！一名 30 歲女子先前不幸出車禍，到院前已 OHCA （院外心臟停止），雖經醫師搶救後保住了性命，但病情仍不見好轉。急救後幾日，醫師告知家屬可能需要放棄急救，該名女子的母親聽完難過至極，到女兒病床旁向女兒表達內心想法，結果隔日女患者竟如奇蹟降臨般甦醒了。在《媽媽好神之俗女家務事》中，外科醫師陳榮堅分享，該名女患者發生車禍，到院前就已 OHCA ，雖搶救後恢復心跳，但因她的身體慘遭金屬物插受傷，因大量內出血緊急送入手術房，而後還發現女患者腸道破裂、主動脈因遭金屬削過受傷導致失血速度非常快。陳榮堅指出，當時只能趕緊找到出血點止血，會同心臟外科修補主動脈的破洞以外，還要再處理腸道問題，總共輸血輛竟高達1萬2000c.c。女患者後來進加護病房，一直未清醒，更出現橫紋肌溶解、腎功能損壞的狀況，兩到三天就要洗腎。病情每況愈下，發炎指數攀升，毒素累積增快，甚至有時醫師評估不佳抗凝血劑，「每天都要洗一下」。急救到第 10 天，陳榮堅通知家屬病況不樂觀，恐要放棄治療，若性命保住，要長期使用呼吸器，「也可能要做到氣切這件事」，患者母親聽完沉默，要求延長會客時間和女兒相處。沒想到隔天女患者竟睜開眼睛，經三個多月治療，病情好轉也順利出院恢復正常生活，陳榮堅事後好奇詢問病患母親當初說了些什麼，女患者母親則表示因自家經濟狀況差，若女兒真氣切送往安養院，家裡負擔不起以外，也捨不得她要一輩子那樣過生活，「媽媽很愛你，媽媽也盡全力想要救你，可是萬一你真的走到這一步的時候，不要怪媽媽要放手」、「我也很捨不得妳氣切到臨終」，怎料女兒病情也就突然好轉。陳榮堅也感嘆表示，不知是不是女患者的潛意識聽到這個聲音才改變，「所有的醫師用了所有的醫術，也沒有辦法改變的事情，還是老天註定」。（編輯：郭佩蓉）