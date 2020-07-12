家樂福中衛口罩還沒賣就沒了！員工抖出「原因」全場傻眼

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，口罩禁令也隨之解除後，民眾不只能在藥局購買到口罩，也可至許多實體通路採買，而今（ 12 ）日家樂福預計上架 7 種顏色的「中衛口罩」，沒想到有門市門都還沒開就已經被秒殺，原因曝光後引發熱議。
位於台北市士林區的家樂福天母店，昨天深夜在臉書發文表示，目前中衛口罩「夜排」人數遠遠超過口罩到貨數量，建議欲購買的好朋友們，可以等下次到貨，另外夜排的朋友，深夜天涼請多帶件薄外套，並保持安靜，避免影響周遭住戶的安寧。
貼文一出，網友紛紛表示「我這邊的家樂福也在夜排＝＝」、「真的太瘋狂了，不就是一盒口罩嗎...」、「是有需要這麼拼命嗎」、「我聯想到紫南宮排錢母啊」、「我是沒想過口罩還這麼熱...」、「戴上蘋果綠的口罩，到底可以證明什麼？值得徹夜不睡？」、「所以現在去，來不及了嗎」。
家樂福今天一共開賣 3600 盒共 7 色口罩，每盒 50 片售價 300 元， 1 片 6 元，顏色有天空藍、炫霓紫、酷黑、深丹寧、青蘋綠、櫻花粉、軍綠色，將配給至全台各大量販店，每人限購一盒，但也因顏色到貨數量不同，各店非全 7 色都有販售。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。