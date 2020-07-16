領嘸三倍券！客人「發瘋舉動」嚇哭女店員　網心疼：太扯

▲振興三倍券於昨（ 15 ）日上午 9 時起正式開放領券，三大超商一早雖有民眾順利領到券，但也有人遇到當機。（圖／記者顏真真攝，2020.7.15）

行政院推出的振興三倍券昨（ 15 ）日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本，一大早許多郵局就出現大排長龍的情況，超商也傳出系統不斷當機的窘境。對此，一名超商女店員在臉書社團《爆怨公社》表示，由於超商機台大當機，客人狂敲機台之外，還不停指責店員，她委屈躲在倉庫掉淚，貼文曝光讓網友看完心疼不已。原 PO 表示「我被一個領振興券的客人惹哭了」，該客人不斷敲打超商 ibon 機台，因為全台的 ibon 很多人使用，整個大當機，甚至開始怪她「是不是沒紙？」「為什麼要等這麼久？」「早知道這裡領要排隊，我就去郵局買了」，她只能一直向對方賠不是，還請客人吃餅乾，緩解大家的怒氣。但該顧客卻一直抱怨，導致後方的客人也耐不住性子，原 PO 無奈的說「我也想服務好每個客人，機台當機也不是我願意的」。最後自己跑去倉庫，默默的擦掉眼淚繼續上工，難過表示「我只是個員工，可以不要把氣出在我們身上嗎？」貼文一出，讓許多網友看完心疼直呼「辛苦了」、「妳好善良喔，還給他們餅乾」、「其實根本沒有必要發小餅乾，會生氣的終究會生氣，你們辛苦了」、「鬼門還沒開，妖魔鬼怪都出來了」、「敲機器會不會太扯」、「貼張紙條寫個機台被上一位客人敲壞了，維修中」。（編輯：賴詠璿）