最具隱私的社群軟體是Instagram？網「一句話」突破盲點

如今科技日新月異，網路通訊越來越發達，社群軟體的使用也相當普遍，有網友就在 PTT 發問「 FB、IG、LINE、手機號碼四種的隱私程度？」引來其他網友分享自身「排行」，大部分網友都認為「 IG 」是最具隱私的社群軟體，同時也有人一語突破盲點，直言「會有照片生活的才是隱私」。

原 PO 在 PTT 女孩板表示，在這個網路通訊發達的年代，社群軟體和通訊軟體百百種，臉書、IG 以及 LINE 是大家最常用的，他並好奇詢問大家「上述三樣跟手機號碼大家的隱私排行是如何呢？」依隱私程度由最隱私到最不隱私，他的排名是「手機號碼→LINE→IG→臉書」。

▲網友在 PTT 討論 IG、臉書、Line 與手機電話的隱私程度。（圖／翻攝自PTT）

原 PO 認為，臉書現在已經很沒落，大家也鮮少在上面 PO 文，該設定私人的設一設，遇到不熟的人要留聯絡方式，臉書給出去也沒差，IG 則是目前主要使用的社群軟體，比較常出現有關近況的內容，但也沒有太私人的東西，所以他覺得還好，至於 LINE 的部分，他個人覺得是很私人的東西，除非像是工作需求必需給，否則不會輕易給別人自己的 LINE，而手機號碼可怕的地方則是防不勝防，「今天可能把一個變態號碼設拒接，結果就改用公共電話或是各種換號碼一直打...」

貼文一出，許多網友一致認為最具隱私的是 Instagram，紛紛留言「 IG>FB>電話=line 」、「 IG>FB>電話>line 」、「IG>>>>其他，手機號碼很多註冊什麼的資料都要填」、「 IG>line>手機>FB 」；另也有人直言「line 和手機都沒什麼好隱私的，會有照片生活的才是隱私」、「手機號碼反而還好欸，反正不認識的一律不接...」「 Line 應該是我最願意給的吧，反正封鎖很方便？」「 Line 最沒隱私，因為很多工作群組和媽媽群組...」

事實上，依照預設，任何人都可查看你在 IG 的個人檔案和貼文，但只要你將帳號設定為不公開，便能限制只有你准許追蹤的粉絲才能看到你分享的內容，若你的帳號為不公開，只有獲准追蹤的粉絲才能在主題標籤或地點頁面中看到你的相片或影片。另外，在你追蹤或使用 Direct 訊息進行對話的用戶可以看到你上次上線的時間，若想隱藏上線時間，可前往個人檔案，點選「設定→隱私設定→活動狀態」，關閉顯示活動狀態即可隱藏上線時間。（編輯：許苡晴）