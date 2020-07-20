才不是怪咖！他分析「水瓶座特質」　水瓶人全認同：準爆

星座被廣泛應用於詮釋個性與行為模式，而每個星座也都具有不同的特質，有人深信不疑，有人半信不疑，也有人一點都不信這套，總之，星座成了人們茶餘飯後的話題之一。然而，有網友就在 PTT 分析水瓶座的特質，除了提到水瓶座並非「怪咖」外，更透露水瓶座面對愛情的態度，讓不少水瓶網友紛紛推文表示認同，直呼「完全準爆！」

原 PO 發文指出，水瓶座很喜歡了解自己，也喜歡別人了解他們，他們喜歡「舒服」的相處方式，所以喜歡「不用說別人就了解他們」，他們懶得解釋，但不解釋你就懂，最好還能分析出他的邏輯，那就大加分了！其實水瓶座不是怪咖，他們有自己喜歡的生活方式、信仰、邏輯和自己一套公式，那一套可能連他們自己都講不出來，如果這時你能懂他的明白，他就會覺得你很有趣！

而在愛情方面也是一樣，由於喜歡「舒服」的相處模式，因此「逼迫」對水瓶來說起不了太大作用，但並不代表完全沒用，也許水瓶會因為喜歡你，試著讓自己接受，但一次、兩次不斷循環，他們會開始想「你們之間的太不一樣」，導致萌生放棄念頭 ，也因為喜歡「舒服」的相處方式，若是你們之間的磨合與需要溝通的事太多，他們寧可選擇「放棄」，選擇比較舒服、輕鬆的解方。

原 PO 接著提到，水瓶座最在意的點就是「我們之間太不一樣...」其實他們不是要我們跟他一樣，但針對他們相信的事情、興趣、處事態度與看法等，如果你們之間有太多不一樣，那些不一樣他也不認同、不舒服，那麼這些不一樣就很容易成為分手的主因，而水瓶座一旦萌生分手念頭，可能出現的症頭大概就是「逃跑」、「遠離」、「冷淡」、「皮笑肉不笑」等。

▲水瓶座。（圖／取自pixabay）

原 PO 更分析，有才華且充滿想法，會是吸引水瓶人的重要關鍵 ，因為在他們看來，「互補」跟「不一樣」是不同的！水瓶座相對於其他星座樂觀不少，有心底的憂鬱，但又會讓自己想開，畢竟想開也是一種讓自己舒服的方式。他們樂天、單純又直接，無論他們是否愛耍酷、面惡，但骨子裡藏著善良，重視親情且很有義氣。

對於許多人害怕水瓶情人，擔心「太黏水瓶，他（她）會跑掉；不理水瓶，他（她）就淡掉」，原 PO 則分享自身經驗，直說剛開始認識水瓶座時覺得水瓶幽默風趣、鬼靈精怪又好聊，甚至善於傾聽！「面對這樣的曖昧對象，誰能不一頭栽進去呢？但好多的故事...瓶男消失、瓶女冷淡，另一個原因類似『壓力 』，他們不是傻瓜，不是不知道你愛他、你暈船，但就是太知道了！你的表現日漸明顯，你對他的期待表露無遺，他從沈浸在剛認識一個人的樂趣中，開始慢慢意識到你需要他認真、要確認關係、要負責 這些東西，這並不是他喜歡的舒服自在...」

原 PO 認為，有時候水瓶覺得自己不夠了解自己，「現在認識這個人，自己是一時有趣，還是真的喜歡？那又有多喜歡呢？這個人適合自己嗎？會破壞舒服的生活嗎？會干涉自身自由嗎？」水瓶會在心裡想出一百個問題，他們能看透別人卻也有無法看穿自己的時候，而當他們不知所措時，最明顯的表現就是「逃避」。究竟遇到此種情況該怎麼辦呢？原 PO 也提出解答，建議「讓水瓶座喜歡你到他想主動確認關係是比較安全的作法，有的時候，面對水瓶座『把手握緊，裡面什麼也沒有。把手放開，你得到的是一切』，喜歡舒服的水瓶座，讓他能夠在你身邊舒服自在的像個小孩，那恭喜你，你就完全征服他了，他們會一直記得的情人是能讓他們像小孩的。」

貼文曝光，引來不少水瓶人推文，紛紛直呼「是水瓶王！（跪）」、「超激準！」「推推，舒服就好」、「完全準到爆，標準水瓶女是我」、「喜歡沒壓力！不需要一樣，也不會想改變對方，興趣可以不同，說話頻率合就好」、「推水瓶王！舒服自在真的真的太重要」、「這分析不能被太多人看到啊！太會了」。（編輯：許苡晴）