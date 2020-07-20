避孕做足老婆還懷孕！人夫找出「真兇」臉綠：完全沒想到

新生命的誕生固然讓人開心，但若在生活計畫之外，可就只能苦笑了！一名美國男子，就在論壇上分享「避孕措施做足」後，老婆仍然懷孕，讓他開始追查原因，沒想到「真凶」曝光，也讓他臉綠直呼「完全沒想到」。
一名美國人夫在Reddit分享自身遭遇，去年家中剛迎來第一個孩子，但老婆懷孕時引發子癇前症，讓她身心狀況皆出現問題，臥床休息了好一陣子。雖然最後兒子平安出生，不過妻子吃了許多苦，又剛好遇到新冠肺炎疫情影響，夫妻兩人決定幾年後再來考慮生二寶。
不過夫妻倆仍維持著性生活，也都有做好避孕措施。沒想到6月時，老婆開始出現噁心想吐的情形，一驗孕就發現兩人二寶已經在肚中。這也讓老公不解，開始找尋原因。
最終人夫也發現，家中擺放保險套的抽屜，被家裡領養來的橘貓當遊樂場，「有些包裝可見明顯的抓痕、齒印，甚至還出現破洞」。原來家中的小橘貓，平時就是破壞狂，更喜歡玩棉花棒，不久前還跑到放著棉花棒與保險套的櫃子玩樂一番。這樣的結局也不禁讓人夫笑稱，「完全沒想到，我等不及有天要向我的兒子或女兒解釋，他們的存在要歸功於貓咪」。（編輯：潘毅）
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