墨國女遊客登山竟遇險！黑熊「1發情動作」嚇壞在場友人

Alfonso de Nigris

▲黑熊從後抱向女子。（圖／翻攝自TikTok「PonchoDeNigris」）

「不是趴下裝死嗎」、「這只是幸運吧」、「嚇死人啦」、「她們也太鎮定了吧」、「這真的超現實」、「如果是我直接哭出來 」、「別鬧了啦！太恐怖了」、「好險後來走了，超怕變分屍片」

登山是現代許多人的愛好之一，但除了要注意登山安全之外，面對野生動物也要有應對措施。近日有 3 名墨西哥女遊客在登山時，意外遭遇黑熊的「襲擊」，更讓在旁的友人嚇到動都不敢動，事件曝光後，引起許多網友熱議。根據外媒報導，義大利裔墨西哥主持人、演員內格里斯（）日前在中國社群媒體「抖音」國際版上傳一部影片，從影片中可以看到，他在登山時，撞見 3 名女遊客被黑熊纏身，開始靠近女遊客聞一聞氣味，隨後更看到這隻黑熊選中身穿藍色背心的女遊客，竟發情似的站起來狂聞她的頭部、肩膀、背部、臀部一路到腿，還伸出熊掌拍一拍。後來黑熊覺得無趣想離開，又突然回頭在女遊客的肚臍附近東聞西聞，接著還試探性咬了她的大腿，此舉動嚇壞了女遊客，站在旁邊的友人更害怕的背對黑熊，動都不敢動。最後見女遊客都沒有反應，黑熊便獨自離去。隨後內格里斯拍下了這段驚險的影片指出，原本前方的女遊客試圖逃跑，還好她們聽從我的建議，站在原地不動。不過也有許多網友認為此舉動也有危險，應該壓低身子往後，建議千萬不要尖叫逃跑，以免觸動黑熊的攻擊行為。最後這 3 名女子並未受到黑熊的攻擊，平安無事離開，許多網友看完後紛紛表示。（編輯：許智超）