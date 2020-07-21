NOW早報／爸狂集三倍券塑膠片！曝「驚喜用途」：回憶啊

老爸狂蒐集三倍券塑膠片！「驚喜用途」揭曉：滿滿回憶啊
2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」， 15 日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券。對此，就有女網友指出，自家爸爸最近一直在向親朋好友蒐集三倍券包裝設計裡的塑膠片，但用途曝光後，卻讓不少人興奮大讚「太厲害了」。
原 PO 於《 Dcard 》上發文，表示最近自家父親一直向所有親戚徵收三倍券包裝裡的塑膠卡套。原 PO 解釋，爸爸之所以會這樣，就是為了利用其將珍藏已久的各面額連號紙鈔，完美地收藏起來！貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人一看也紛紛讚嘆，「懂懂！我爸也有一本很沉的收集簿，裡面都是他從小到現在發行過的 $$ 」、「我以為大家家裡都有，我家一堆，我跟我哥小時候還拿那些錢互打巴掌」、「終於有新用途了！！！拜託大家繼續挖掘」、「我把這篇給我爸看他整個回憶起來耶！說他小學還是在用那些鈔票的哈哈」。
振興三倍券於 15 日正式上路，但就有人對於紙本三倍券包裝提出不環保的看法。針對此爭議，經濟部也作出回應，表示內裝上的塑膠卡套是用來固定三倍券，讓三倍券保持在整齊的狀態，且能清楚顯示面額。 除此之外，塑膠卡套的材質也比照一般塑膠品皆可回收，在包裝過程較不易折損，若是少了這個塑膠夾的摩擦力，裡面的三倍券就會移動，失去封套窗格點清數量的用意。另外，三倍券卡套設計已許多民眾在網路上發揮創意，鼓勵民眾發揮巧思，環保再利用。
今日天氣／各地高溫炎熱 午後留意局部大雷雨
今（ 21 ）日太平洋高壓持續影響，吹東南風，清晨至上午迎風面東南部地區有零星短暫陣雨，中午前各地大多為多雲到晴且高溫炎熱的天氣，午後大氣環境仍不穩定，易有熱雷雨發展，西半部、東北部地區及其他山區降雨機率都仍高，各地山區並有局部大雨發生的機率；氣溫方面，沒下雨前天氣仍炎熱，各地高溫普遍在 33 到 36 度，尤其是台北市及南投近山區或河谷仍有機會出現 38 度的高溫，外出應做好防曬並多補充水分。
動滋券首日近 70 萬人申請塞爆 體育署提醒：非先搶先贏
教育部體育署「動滋券」昨（ 20 ）日凌晨起開放民眾上網申請登記，結果民眾太過踴躍導致網站塞爆，體育署副署長王水文中午緊急出面說明，表示目前問題基本上已解決，提醒民眾並非先搶先贏，可分流進行申請。
參審陪審沒共識 朝野徹夜表決國民法官法
立法院昨（ 20 ）日處理《國民參與刑事審判法》，民進黨團提出參審制；時代力量提出陪審制；國民黨團及台灣民眾黨團則認為應該兩制並行 6 年後，再讓人民決定更適合台灣的審判制度。由於朝野協商不出共識，整部法律有 113 條法案，將近 100 條沒有共識，送進議場逐條發言、表決，預料要處理將近 20 小時才可能三讀。
財神爺還沒發威！威力彩連 46 摃 下期頭獎衝上 25 億元
又摃龜！威力彩昨（ 20 ）晚開獎，台灣彩券表示，本期頭獎仍未開出，已連 46 摃，連摃期數為第三屆以來第 2 高；台彩預估，下期頭獎累積金額上看 25 億元。若如 1 注獨得，單注獎金為今年最高、第三屆及第四屆以來皆為第 3 高。
開箱豪宅狂被酸業配！Joeman 曝「真實心聲」：支持囤房稅
網紅 Joeman （九妹）近來多次開箱各式豪宅、高級酒店，連郭台銘的豪宅都曾進去拍攝讓大家一睹為快。不過也因為這樣，讓不少人質疑是「業配」廣告。對此，Joeman 也寫下長文曝「真實心聲」，並大喊「個人絕對是支持囤房稅」。（編輯：賴詠璿）
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