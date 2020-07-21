藝FUN券開獎！他曝全家人「抽獎結局」爆氣：這啥鬼振興

為了應對新冠肺炎帶來的經濟衝擊，除了三倍券外，文化部推出也「藝 FUN 券」。不過今（ 21 ）日開獎後，卻只有身分證尾數 1、2、6 的民眾「沒中」，更讓一位全家人都沒中的網友大罵：「這啥鬼振興？」
「藝 FUN 券」截至昨（ 20 ）日晚揭一共有 300 萬人登記抽籤，今日文化部也進行公開直播，最終中籤的身分證尾數分別為 0、3、4、5、7、8、9，共計中籤人數約 210 萬人。
結果出爐後，一名網友在 PTT 八卦版指出「全家人的尾數剛好都是 1、2、6 ，沒有半個人中」這不禁讓他質疑，「振興劵搞成抽獎劵，有道理嗎？這是振興活動，不是抽獎活動耶」。
隨後他也揭開一亂象，「憑啥振興活動還有看運氣的？小黃領 6W 怎麼不是抽獎的？故意用這種讓多數中獎人來幫忙霸凌我這種質疑的少數人企圖讓多數來霸凌少數，這是啥鬼振興？」
貼文曝光也掀起眾多網友熱議並贊同，「這樣可以獲得約 7 成人的支持， 3 成的民眾將來不滿意」、「這種抽法就容易製造分群對立」、「才三百萬人領記不會多一百萬份不就好了，抽什麼」、「這種抽籤方式有夠爛的，想搞噱頭爛得半死」；但也有人反駁「人家就跟你說用抽的，你抽不到才在奇怪怎麼用抽的」、「是要振興產業又不是振興老百姓」、「實際意義是刺激消費不是發錢」、「這個就跟機率一樣，結果一樣，但是感受不同」。（編輯：潘毅）
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