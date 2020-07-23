飼主曬對比照　3XL大喵條紋都撐開媽嘆：養橘貓要三思！

▲Meng Yun Tsang有兩隻可愛的橘貓「大腸」與「小腸」，大小尺寸差很多，對照之下簡直就是「3XL」與「S」號尺寸的差別（圖／網友Meng Yun Tsang授權提供）

▲兩隻橘兄弟從以前感情就很好，大腸哥哥經常照顧小腸弟弟（圖／網友Meng Yun Tsang授權提供）

▲就算小腸已經長大，漸漸追上哥哥的身材（圖／網友Meng Yun Tsang授權提供）

▲兩隻橘貓驚人的體型引起網友熱議，也讓Meng Yun Tsang忍不住大嘆：：「養橘貓前請三思啊⋯⋯」（圖／網友Meng Yun Tsang授權提供）

就說了「凡事以大橘為重」！網友Meng Yun Tsang養了兩隻可愛的貓咪，日前在「有點毛毛的」曬愛貓的照片，雖然同為橘貓，但是照片中左方的橘貓是正常版尺寸，而右方的橘貓卻是「3XL」，連身上條紋都被撐開，網友看了全都笑瘋了！這兩隻橘貓分別是「大腸」與「小腸」，目前各是11歲與4歲的男生，拍照當時小腸只有6個月，還是小屁孩的模樣與巨大哥哥併排睡在一起，直接呈現「S號」與「3XL」的明顯對比，更可以看出大腸身上的橘色虎斑花紋都已經不小心被「撐大」，彷彿能預見小腸未來的「走向」！Meng Yun Tsang表示大腸是11年前在家附近撿到的小浪貓，當時只有2個月大，而小腸則是從愛貓聯盟社團領養的1個多月小橘貓，雖然來的時候都很嬌小，但由於橘貓的好吃基因太強大，因此兩兄弟都是大吃貨，目前小腸已經5.2公斤，而大腸更是擁有驚人的9.3公斤！照片分享在臉書社團後，立刻引起許多網友笑噴表示：「這是膨脹過度的虎皮蛋糕吧」、「右邊那隻肯定用了三倍券」、「一個是S號一個是3XL」、「一隻有吃到發粉嗎？」、「事實告訴我們：大橘為重」、「左邊那隻是正在胖的路上了」、「十隻橘貓九隻胖，還有一隻特別胖！這句話不是假的，是真的！」、「這是橘貓的成果發表XD」看來不少橘貓的奴才都「感同身受」，真的要像飼主說的：「養橘貓前請三思啊⋯⋯」（編輯：陳珮瑜）