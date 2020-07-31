影／加拿大攝影師拍出絕美台灣！海外台人一看「想家了」

The China Post報導，YouTube平台上有不少影片記錄台灣，分享寶島的美，其中，標題為「福爾摩沙台灣｜旅遊電影」（Taiwan Formosa | Cinematic Travel Film）更是脫穎而出，媲美電影的剪輯、絕美運境、風景吸引各國網友關注。
The China Post特別訪問到這支3分半短片創作者之一David Peng。David Peng和共同創作者Benjamin Wu的背景相似皆出生於台灣，後來跟著家人移民加拿大，自小在異國長大的他們，雖然出生在台灣，每三、四年會回台探訪親戚，對這塊土地卻感到生疏。
「我跟我朋友有同感身受，覺得台灣就是我們的家但卻不熟 ，所以我們想要更深入了解我們的家鄉，」David 說道。
熱愛攝影的他們志同道合，成為莫逆之交。有類似背景的兩人，為重新認識這塊美麗的土地，決定透過鏡頭，用影像紀錄方式呈現「寶島之美」，一方面重新認識家鄉這塊土地，另一方面也讓全世界知道位在太平洋東側的絕美島國。
「我們決定在2018年回台灣環島，探索每個台灣的角落 ，記錄下每個片段與回憶。」
憶起當時籌備過程，David表示，那時決定要拍這支影片，在加拿大花了半年時間籌備，規劃之後去台灣的景點、路線。
「到了台灣，我們開始沒日沒夜的行程，花了將近三個月環島、探索台灣每個角落，直到準備搭機飛回加拿大的前一天，我們才完成剪輯，發布影片。」
那時他們為了拍攝最美的風景，三個月內，上山下海，走遍每個角落，甚至睡在車上等日出，對於體能來說是極大的挑戰。
「雖然很累，但在過程中我們找到了歡樂，看到台灣獨特的文化、人情味，留下珍貴難忘的回憶。」
David在臉書分享兩人嘔心瀝血的創作結晶，引起來自世界各國網友迴響，許多人被這支影片感動，分享出去，更有台灣人看完影片後表示他們都不知道台灣有這麼美。
David表示，還有國外華裔人士看到這支影片而想家了，看到滿滿的暖心回覆，他覺得影片確實傳達了他想傳達的訊息 — 台灣真的很美
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