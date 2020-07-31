影／加拿大攝影師拍出絕美台灣！海外台人一看「想家了」

The China Post

報導，YouTube平台上有不少影片記錄台灣，分享寶島的美，其中，標題為「福爾摩沙台灣｜旅遊電影」（Taiwan Formosa | Cinematic Travel Film）更是脫穎而出，媲美電影的剪輯、絕美運境、風景吸引各國網友關注。

熱愛攝影的他們志同道合，成為莫逆之交。有類似背景的兩人，為重新認識這塊美麗的土地，決定透過鏡頭，用影像紀錄方式呈現「寶島之美」，一方面重新認識家鄉這塊土地，另一方面也讓全世界知道位在太平洋東側的絕美島國。

▲台裔加拿大攝影師David Peng作品，左至右分別攝於玉山主峰、烏嘎彥竹林、深澳象鼻岩（圖｜David Peng提供）

「我們決定在2018年回台灣環島，探索每個台灣的角落 ，記錄下每個片段與回憶。」

▲台裔加拿大攝影師David Peng作品，左至右分別攝於舊大安溪橋、忘憂森林、桃源谷（圖｜David Peng提供）