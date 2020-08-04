速食店大亂鬥？網櫃台點餐「1舉動」　店員神回全場笑翻

▲網友以「現在年輕人大冒險都這樣玩？」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）

▲網友分享自己去漢堡王用餐時，看見女生穿得像麥當勞，男生穿得像肯德基爺爺。（圖／翻攝自PTT）

不少人都曾和朋友一起玩過「真心話與大冒險」，其中大冒險的玩法就是輸的人要做勝方所提出的任何事情，不過通常都是令人尷尬或是要當眾出糗的事，對此，有名網友在網路上分享自己近日到速食店用餐時，看到疑似是玩「大冒險」輸的人正在懲罰。該名網友在PTT上發文，以「現在年輕人大冒險都這樣玩？」為題，表示近日到漢堡王用餐時，聽到門口一陣喧嘩，抬頭一看才發現一個女生的穿搭，貌似Cos麥當勞，當他懷疑自己走錯店時，再仔細一看，發現麥當勞姊姊旁邊站了一位肯德基爺爺。他也提及，他們兩位就這樣一起到了櫃檯準備點餐，起初還和其他朋友嘻嘻哈哈，原PO也聽見他們在說「好可憐，願賭服輸」，一看就知道是大冒險輸了，不過最傻眼的是，他們點餐時，竟和漢堡王的店員說「你好，我想要一份雙層吉事堡餐」。原PO以為店員會很傻眼，不知道該怎麼回，沒想到店員霸氣回應「我們只有芝心雙層牛肉堡，而且比雙層牛肉吉事堡還好吃哦」，結果麥當勞姊姊和肯德基爺爺兩位當場愣住，他們可能也沒有想到店員會這樣回覆，「最後他們也是乖乖點了一份套餐羞恥的去找位子了」，而他們的朋友則是在後面笑到不能自已。貼文一出，網友們紛紛留言「太有趣了，店員的反應也很快啊！」、「店員超強」、「漢堡王的員工訓練有特別上過這種應對是不是」、「這什麼速食店三大天王大亂鬥」、「這種事情網路上常看到啊，店員應該也不覺得奇怪吧，而且看打扮也知道是在玩的，店員反應也很棒」、「笑死，肯德基和麥當勞當下一定OS：這個結局怎麼跟我想的不一樣」。（編輯：郭佩蓉）