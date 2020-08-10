男想拿動滋券買保險套！店員一聽「超狂原因」拳頭硬了

原PO於《Dcard》上發文，表示自己在藥妝店上班，但在動滋券開放使用的第一天，就有一名男客人帶著女友走到保險套的貨架前，迅速拿了2盒保險套，就到櫃台結帳。
但傻眼的是，男方準備結帳時突然拿出動滋券的二維條碼，向原PO提問「保險套算是運動用品吧？」當下同行的女友還拿著手機疑似在拍抖音影片，甚至聽到男友的話，還不斷偷笑，更嬌羞直喊「Ho yooo～腦公鼻要鬧啦～」
看到這樣的情況，就讓原PO火大直呼，「聽到拳頭直接硬爆！好想買支球棒放在店裡，唉！遇到腦袋進水的客人真的好無言...」。
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，「Ho yoooo 也太有聲音，我笑出來」、「拿動滋券買套子，不如把券讓給我拿去買運動鞋」、「要我絕對爆打」、「工作就已經夠累夠厭世了，遇到這種客人，真的會很想拿球棒打他」、「無限支持你買球棒」。
體育署發放400萬份「動滋券」，6日開放身分證號或居留證號末碼雙號領券，7日再輪到末碼雙號民眾，8日起所有中籤民眾都可領取，使用期間自109年8月8日10時起至110年1月31日止，有抽中的民眾要特別注意使用期限。
此外動滋券可用於運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等地方，若民眾想查詢可使用的店家，建議可透過動滋券官網「合作業者」查詢，或撥打店家詢問。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。