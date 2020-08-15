12星座「本周末吉凶運勢」公開！命理師：部分人特別想家

白羊座
這個周末，為了可以達到瘦身、健身的目的，對健康與飲食的要求越來越有自覺與自律。建議周末可以透過斷食、或是減少飲食的方式，來幫助體內環保和排毒。
金牛座
這個周末，適合跟家人、朋友、同學、同事一起聚餐聯誼。這是一個期待已久的享樂和輕鬆度假的周末時光，你要抓住放暑假的感覺，徹底的放鬆心情，好好大吃大喝、看場電影。
雙子座
這個周末，和家人的相處產生一些矛盾和緊張的感覺，你正在努力的平衡這一切。你自己會尋找到跟家人相處微妙的平衡點，當你發現自己不再容易被激怒的時候，便是感覺人生智慧又成長了。
巨蟹座
這個周末，把握跟家人、父母、長輩一起相處的愉快時光，你特別珍惜大家一起同桌吃飯的溫馨感覺，彷彿只要全家人聚在一起，所有的煩惱就可以全部消除。在家庭和樂、家人健康平安的時刻，你便也得到幸福能量的灌注，你覺得做任何事情都會是美好幸福的。
獅子座
這個周末，或許因為工作的事情到了周末還要繼續的忙碌、加班。但是你喜歡這種忙碌的感覺，因為這樣充實的生活方式，為你帶來財富與美好的收穫和報酬。你喜歡現在這種生活有目標，人生有態度、工作有夢想和價值的感覺。
處女座
這個周末，想要安安靜靜的不被打擾。最近你的心情和身體健康都處在敏感的狀態，很容易被環境的紛擾影響你的生活能量。建議你心情不好的時候，不用假裝堅強，也不用壓抑情緒，你就自然的表達和宣洩情感，你要知道，能量是會流動的，當你放下心中的一份擔憂之後，便自然會流轉一份幸福來擁抱你。
天秤座
這個周末，你有非常好的朋友運，你有非常好的異性緣，這是一個感受到生活幸福與美好的時刻，你對自己當前的生活狀態感覺到滿意，這種生活中沒有虧欠、同時感覺到圓滿、自在的感覺是非常重要的事情，在幸福的狀態下，你做任何事情都會成功。
天蠍座
這個末，會是一個忙碌的時刻，不僅工作需要你忙碌全力以赴，跟家人關係的互動也需要你細心的呵護和照顧。總之，你現在的生活被工作、愛情、家庭、和人生夢想與個人的事業追求，這些事情填滿了，每一天雖然充實，但也覺得累。
射手座
這個周末，適合閱讀、適合聽音樂、適合品嘗美食。因為你需要借由生活重心的轉移，來幫助自己從壓力的風暴中遠離。過去一段時間，你面臨缺錢和經濟苦悶的風暴中，對你來說，這一次的經濟壓力是一個長時間的考驗，希望你在解決人生困境的時候，也能不斷的豐富心靈。
魔羯座
這個周末，對你來說最舒壓的生活方式，就是去運動，你最近很需要借由身體的舒展、肌肉的放鬆、身體流汗的方式來改善自己的身體能量。伴隨著規律的呼吸和高強度的心跳，可以為你解除疲勞，讓你有回歸到本來自己的感覺，壓力頓時可以消除。
水瓶座
這個周末，很適合找朋友一起共度周末時光，一起安排喝下午茶，聊天八卦，為你的生活方式帶來輕鬆的感覺，最近一段時間，你特別需要跟朋友相處，因為朋友的陪伴讓你覺得不再孤單寂寞。
雙魚座
這個周末，建議你多到戶外走一走，去享受初秋季節的陽光和涼爽的風，在夏天和秋天季節轉變的時候，只有心思細膩且敏感多情的人，可以最先察覺到季節的變化。你需要自然和諧的能量為你的生活帶來調劑與心情感動。（編輯：賴詠璿）
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