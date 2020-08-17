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台灣為什麼不會有糧食危機？內行人點出真相：就差一點了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 18:46:14

▲新冠肺炎疫情肆虐，大大影響每個國家的糧食問題。近日，就有網友提出疑問「台灣為什麼不會有糧食危機」。（示意圖／翻攝自pixabay ）
▲新冠肺炎疫情肆虐，大大影響每個國家的糧食問題。近日，就有網友提出疑問「台灣為什麼不會有糧食危機」。（示意圖／翻攝自pixabay ）
新冠肺炎疫情在全球延燒，許多國家都採取禁止人口移動等防疫措施，這也大大影響糧食輸出及進口。近日，就有網友提出疑問「台灣為什麼不會有糧食危機」，貼文一出，也引起網友討論。

原PO在PTT表示，一般來說，台灣是海島國家，人口密度又高，可以種植農作物的地方又少，很多糧食都要靠進口，可是台灣卻很少有什麼糧食危機，因為這次疫情影響世界各國很多地方都開始缺糧，但台灣卻好像還好，市場上供給也還是很充沛價格很平穩，那為什麼台灣不會有糧食危機？

▲網友指出，就稻米方面是不用擔心，但台灣人現在的飲食習慣，多數依賴進口食材。（示意圖／翻攝自pixabay
▲網友指出，就稻米方面是不用擔心，但台灣人現在的飲食習慣，多數依賴進口食材。（示意圖／翻攝自pixabay ）
許多網友也紛紛指出關鍵，「其實就差一點了」、「台灣人吃進口為主了」、「台灣都愛吃進口小麥」、「台灣的問題在於飲食習慣」、「台灣比較大問題是，牲畜用的飼料都進口的」、「只要飼料、肥料和農藥還能進口，目前都還不會有危機」、「缺的是小麥，一直進口麵粉」、「連泡麵都麵粉做的，就飲食習慣改變」。

另外也有網友回應，「台灣糧食自給率70%多」、「台灣稻米內需跟外銷後還剩一堆」、「台灣的米多到一櫃一櫃運給邦交國」、「台灣農業其實超強，產量超高」、「台灣自產的米都吃不完了」、「台灣不缺稻米，缺的是其他」、「還有地瓜可以吃」。

事實上，根據行政院農業委員會107年「糧食供需年報」指出，台灣稻米每年可供消費量約132萬公噸糙米，自給率九成餘，可充分供應國內食米需求，不過，小麥方面，每年可供消費量約126萬公噸，幾乎全仰賴進口，價格受國際產麥國家生產情形、運費及各國小麥消費量之影響。

而除此之外，台灣因為其吃肉的飲食需求過於龐大，導致畜牧業的飼料也都是從國外大量進口，以數據來看，台灣每4公斤飼料才換來1公斤豬肉、2公斤飼料換1公斤雞肉，吃愈多肉就必須進口愈多飼料，對國外的進口仰賴也會加深，儘管根據「糧食供需年報」資料顯示，我國綜合糧食自給率上升到34.6%，但在多方面仍應該要節制，不要過度浪費，否則台灣將來可能還是會面臨「糧食危機」的挑戰。（編輯：許智超）

關鍵字

稻米 新冠疫情 進口 台灣 糧食危機

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