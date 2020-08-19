🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

為何救護車都不超車只會鳴笛？醫療人員曝「真實原因」

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-19 17:00:12

▲網友分享自己正在救護車執行勤務時，在高速公路上遇到前方車輛被鳴笛，也絲毫不理會。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲網友分享自己正在救護車執行勤務時，在高速公路上遇到前方車輛被鳴笛，也絲毫不理會。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
在路上遇到救護車的第一反應，通常是要禮讓，但總會有自私的人認為，旁邊的車都讓道了，為什麼救護車不自己超車過去就好？對此，就有網友分享，開救護車在高速公路上遇到前方車輛被鳴笛，也不理會，貼文一出也引起網友熱議。

原PO在《爆怨公社》表示，本車是救護車正在執行勤務，要從慈濟到榮總，一上潭子閘道口就很「幸運」遇到車主，一直到下西屯才解脫，途中不斷鳴笛提醒要變換車道，卻不被理會，原PO也感嘆，「這位駕駛您也行行好，雖然上班時間大家都很塞，您也讓一下路吧」。

原PO接著提到，為什麼救護車很少會超車，只堅持鳴笛驅離，原因是「車上的病患狀況，不一定適合超車，駕駛都是盡量能平穩就平穩，不要說急救病患了，有大傷口晃到會超痛，還是請大家以後，如果有遇到救護車鳴笛的情況，還是多多禮讓，謝謝」。

▲原PO接著提到，為什麼救護車很少會超車，只堅持鳴笛驅離，原因是「車上的病患狀況，不一定適合超車之類的」。（圖／翻攝自《爆怨公社》
▲原PO接著提到，為什麼救護車很少會超車，只堅持鳴笛驅離，原因是「車上的病患狀況，不一定適合超車」。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
許多網友也紛紛回應，「這車主耳朵還好嗎？」、「救護車就是分秒必爭，遇到這種真的母湯」、「是沒聽到還是故意不讓？」、「尊重救護車好嗎」、「後照鏡根本裝好看的」、「檢舉檢起來，駕照扣起來」、「車主該掛耳科檢查一下了」、「還會遇到聽到救護車的聲音就緊急煞車」。

事實上，救護車分成兩種，一般型與加護型，而一般型是常見的休旅車，重心比一般房車高，而加護型的是加高車身，更比一般型多了不少儀器，所以加護型救護車即使速度緩慢，在變換車道時，可能會造成嚴重側傾，再加上是在高速公路上，危險性也會相對提升，還會影響到車上的病患、救護人員和家屬，而且車上的擔架、儀器等物品，是沒有安全帶可以固定位置的。（編輯：許智超）

關鍵字

禮讓 鳴笛 救護車 高速公路 第一線人員

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

防疫英雄遭打壓　彰化社群「逆時中」力挺葉彥伯

防疫英雄遭打壓　彰化社群「逆時中」力挺葉彥伯

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽