為何救護車都不超車只會鳴笛？醫療人員曝「真實原因」

原PO在《爆怨公社》表示，本車是救護車正在執行勤務，要從慈濟到榮總，一上潭子閘道口就很「幸運」遇到車主，一直到下西屯才解脫，途中不斷鳴笛提醒要變換車道，卻不被理會，原PO也感嘆，「這位駕駛您也行行好，雖然上班時間大家都很塞，您也讓一下路吧」。
原PO接著提到，為什麼救護車很少會超車，只堅持鳴笛驅離，原因是「車上的病患狀況，不一定適合超車，駕駛都是盡量能平穩就平穩，不要說急救病患了，有大傷口晃到會超痛，還是請大家以後，如果有遇到救護車鳴笛的情況，還是多多禮讓，謝謝」。
許多網友也紛紛回應，「這車主耳朵還好嗎？」、「救護車就是分秒必爭，遇到這種真的母湯」、「是沒聽到還是故意不讓？」、「尊重救護車好嗎」、「後照鏡根本裝好看的」、「檢舉檢起來，駕照扣起來」、「車主該掛耳科檢查一下了」、「還會遇到聽到救護車的聲音就緊急煞車」。
事實上，救護車分成兩種，一般型與加護型，而一般型是常見的休旅車，重心比一般房車高，而加護型的是加高車身，更比一般型多了不少儀器，所以加護型救護車即使速度緩慢，在變換車道時，可能會造成嚴重側傾，再加上是在高速公路上，危險性也會相對提升，還會影響到車上的病患、救護人員和家屬，而且車上的擔架、儀器等物品，是沒有安全帶可以固定位置的。（編輯：許智超）