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路邊停車「全面收費」好嗎？機車族喊「2關鍵」：一定要

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-20 12:25:01

▲許多機車族對於找停車格，是相當困擾的，就有網友提出，「你支持路邊機車停車全面收費嗎」的問題。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲許多機車族對於找停車格，是相當困擾的，就有網友提出，「你支持路邊機車停車全面收費嗎」的問題。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》）
機車在台灣是最常見的交通工具之一，加上台灣機車密度為世界之冠，因此許多機車族對於找停車格，是相當困擾的。對此，就有網友提出，「你支持路邊機車停車全面收費嗎」，希望這樣可以改善停車位的問題，貼文發出後，引起網友熱烈討論。

原PO在《PTT》上表示，他雖然每天停車，但還是支持「全面收費」，他發現高雄的停車格，不管什麼時段，平日假日都是停滿的，還有高雄車站後站也是。對於機車族來說，平時找停車位根本一位難求，更別說假日了，所以原PO覺得，「難道是當地居民在長期霸佔？」。

原PO指出，無論是住戶或商家，搞得別人要來停車的，都找不到位置停，還有九如路後火車站周遭，也因為工程亂成一團，停車機制也沒設好，當然不只是火車站，原PO相信很多地方都一樣，停車格遭住戶強佔的，所以是不是應該建議停車格全面收費了，尤其是下雨天還要找車位，是真的讓人不悅。

▲原PO指出，賣完機車後，朋友卻不停要求要退還機車，甚至表示要原PO當作租車給他就好。（示意圖／翻攝自《pixabay》
▲原PO相信很多地方都一樣，停車格遭住戶強佔的，所以是不是應該建議停車格全面收費了？（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
不少網友看完也提到兩個關鍵，如果要機車停車全面收費的話，一定要「增設停車格、加強取締」，「二輪四輪都要收費，同時加強取締」、「支持啊，最好再加強取締違停」、「增設停車格，不然都找超久」、「無論收費免費，加強拖吊違停才是真的」、「收費可以，停車格夠不夠要不要也一起檢討」。

另外網友也說，「支持啊，一堆人停滿整年」、「還有報廢車不知道怎麼辦，就丟車格」、「尤其那種車都快爛掉了，還在機車格裡」、「騎樓停機車很恐怖，完全不讓人走」、「這應該在說公共停車位，被附近住戶同一輛車萬年佔用」、「最討厭一格塞兩台機車」。

事實上，從2018年12月1日起，台北市立體及地下停車場的機車格全面收費，對此台北市政府表示此舉將分4階段執行，由各大商圈開始，逐步擴展至一般巷道，目前第一階段目標在民國110年前完成，之後再陸續往下推動，而高雄市政府交通局表示，為達節約能源及都市永續發展目標，因此實施機車停車收費，費用則按區域和時間來計價，收費路段實施機車退出騎樓、人行道，並將加強違規停車取締。（編輯：許智超）

關鍵字

路邊停車 取締 機車族 停車費 全面收費

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