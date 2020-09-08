神準！直覺選一張最有感的撲克牌　秒解你「單身」的原因

單身許久的你，是否一直期待著早日脫單呢？不過，其實也或許是某些因素讓你還在「剩人」行列中，有人是不想觸碰愛情，有人則是舊情難忘，最終依舊獨自一人。現在就透過艾菲爾老師的心理測驗來一探究竟吧！

請憑直覺在上列的撲克牌中，選一張你最有感覺的牌卡，答案將分析出你為什麼還處於單身的「原因」？

結果分析

答案A、梅花A





享受自由





你愛好自由，也很懂得享受生活，常為自己安排出遊，到處吃美食、逛街。你會一直處於單身，主要是出自對愛情、婚姻的恐懼感，你討厭被管、被束縛的感覺，擔心一旦陷入愛情、步入婚姻，就無法再像單身時那麼自由自在，有了伴侶，可能做任何事都要報備。不過，仔細想想，其實你只要找到跟自己有相同理念的對象，不也就等於多了一個玩伴，也多一個人照顧自己，不是更幸福嗎？面對愛情的束縛感，請你別害怕！





答案B、黑桃9





缺乏自信





在愛情中，你是比較沒有自信的，也有些神經質，很恐懼愛、害怕被愛、害怕愛人。你對於愛情相當敏感，常常想太多、做太少，覺得兩人在一起會互相牽絆，會被對方的一舉一動影響著心情，你擔心一旦陷入戀愛後，無法掌握各種突發狀況，因此便這樣單身下來。老師建議你，消除對愛情的恐懼心理，若是不去體驗，怎能知道愛情其中的甜蜜？學著愛人與被愛，互相協調，在愛情中與生命中，你將更加進步、成熟。



▲總是遇到爛咖、被劈腿？想脫單必須先做這4件事。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《pixabay》）

答案C、方塊5





眼光太高





你一直處於「剩人」狀態，可能要歸咎於你的眼光非常高，也喜歡挑剔。你很善於交朋友，大家也喜歡和你一起外出玩樂，而在你身邊也不乏異性朋友，其中也會有人想追求你，但眼光奇高的你，總是看不上身旁這些想對你一親芳澤的人，符合你心目中的對象，是那種非常完美、異常獨特的類型，必須符合標準，你才會心動。在此，老師要建議你，只要是人都會有缺點，別太執著於找到完美符合條件的人，你就能很快脫單了。





答案D、梅花Q





難忘前任





在你的內心深處，總有一個位置，留給了很難忘記的前任，雖然早就分開許久，但對方卻時常冷不防的在回憶中竄起，帶著這樣時不時就氾濫的甜蜜記憶，就算有新對象出現，你也會忍不住拿舊回憶去做比較，但由於每個人都是獨特的，很難有人可以取代舊情人在你心中的位置，所以你就這樣一人獨處。老師建議你，別再緬懷過去，老是氾濫的甜蜜請你直接倒掉，也不要對戀情的破裂耿耿於懷，放下那個人，你會獲得更好的。（編輯：許苡晴）





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