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陳菊早知丁允恭行徑？陳揮文曝「暗黑內幕」：她應該負責

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-10 18:38:59

監察院長被提名人陳菊。( 圖 / 陳菊臉書 )
▲名嘴陳揮文在政論節目上表示，丁允恭的桃色風波，當時陳菊應該知情。( 圖 / 陳菊臉書 )

總統府前發言人丁允恭昨（9）日被周刊爆料，指控他在任職高雄市政府新聞局長期間有婚外情，還利用上班時間在局長室「開房間」，丁允恭昨（9）日也火速向總統請辭。對此，名嘴陳揮文在政論節目上就表示，他認為當時陳菊應該知情，雖不知道了解程度有多深，但最終仍選擇包容原諒，也強調陳菊「有責任出來處理」。



針對丁允恭捲入桃色風波一事，陳揮文就在政論節目「新聞大白話」表示，整起事件的導火線來自丁允恭8月時與另1名女記者交往的內情曝光，而周刊也提到，爆料者Y女曾向陳菊陳情與丁允恭之間的關係，但當時丁允恭僅收到陳菊的口頭告誡，此事並未獲得關注。陳揮文就認為，陳菊當時應該確實知情，卻選擇原諒、包容。

▲陳揮文主持廣播節目。（圖／翻攝自
▲陳揮文推測陳菊應該知情，最終卻選擇原諒丁的行為。（圖／NOWnews 資料照）
陳揮文聲稱，只要是在陳菊「高雄幫團隊」內的人員，「你犯錯是可以原諒的，大家都知道綠色是原諒的顏色」，他也舉其他「高雄幫」人物為例，前高雄市副市長吳宏謀、陳清德，甚至是陳菊時期高雄市政府辦公室主任曾文生曾被控偽造文書，最後也高昇經濟部政務次長。

▲總統府發言人丁允恭捲入桃色風波，請辭獲准。(圖／NOWnews
▲總統府發言人丁允恭捲入桃色風波，請辭獲准。(圖／NOWnews 資料照)
此外，陳揮文雖坦言自己不曉得「陳菊了解到什麼階段」，但他認為若周刊爆料所述為真，陳菊理當要出面說明當時對事件的了解程度，「我覺得陳菊有道義上的責任」。同時他也以陳菊的身分強調，「身為女性、現在又是監察院長，丁允恭在高雄市府團隊工作任內傳出醜聞，陳菊有責任要出面處理」。

事實上，根據《NOWnews今日新聞》記者整理，丁允恭在2008年就成為時任高雄市長陳菊的文膽，而後更轉任高雄市政府新聞局局長。事件曝光後，丁允恭也立刻發表聲明，表示自身行為的確有違反社會期待，也向各界致上最深歉意，除了立即請辭總統府發言人職務，也強調報導內容未盡傳實。（編輯：楊智傑）

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