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婚禮現場「帶筆電打電動」！新娘眼神死　眾看傻：還嫁嗎

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-11 18:14:07

▲土耳其一位勇敢的新郎在婚禮當天自帶筆電打電動，照片曝光後引發熱議。（圖／翻攝自Reddit）
▲土耳其一位勇敢的新郎在婚禮當天自備筆電打電動，照片曝光後引發熱議。（圖／翻攝自Reddit）

這可能是史上最勇敢的新郎？土耳其一位新郎倌，在結婚當天自備筆電到現場，甚至還大辣辣坐在新娘前面打電動，照片被友人拍下後分享在網路上，立即引發熱議。網友紛紛笑問「確定還要嫁嗎？」



有網友日前在美國論壇「Reddit」上分享了一張婚禮現場的照片，照片中可以看見穿著西裝、梳著油頭的新郎倌，正襟危坐地在新娘面前，專注地在用筆電打電動。而新娘則是無奈地坐在一旁眼神死，不知是在放空還是在懷疑人生。

▲土耳其一位勇敢的新郎在婚禮當天自帶筆電打電動。（圖／翻攝自Reddit）
▲土耳其一位勇敢的新郎在婚禮當天自帶筆電打電動。（圖／翻攝自Reddit）
照片引發熱議，當事人的身份也很快被找出，這位勇敢「做自己」的新郎是來自土耳其的Burak，當地的網路媒體也立即找上Burak訪問，請他說明一下當天到底發生什麼事。

首先，Burak解釋自己在玩的遊戲是「足球經理人（Football Manager）」，這款他最愛的遊戲，每天下班回家可以玩上3～4小時，週末更可以玩上6～7小時。但是，Burak當然還是明白事有輕重緩急的，他解釋之所以帶筆電到婚禮，是因為筆電裡面有要在現場播放的影片，關於兩人相識過程、成長故事的那種影片。但由於現場遇到一些技術問題，他們不得不在進場前耐心等待。所以，Burak發現在等待的空檔打一會電動，似乎是很合理的選擇。

▲新郎強調兩人感情可是很好的。（圖／翻攝自Reddit）
▲新郎強調兩人感情可是很好的。（圖／翻攝自Reddit）
Burak強調，自己沒有玩很久，因為玩太久的話、「我老婆可能會砸了我的電腦」。嗯，看來Burak還是有自知之明的。Burak也分享了婚禮當天兩人燦笑的合影，以及之前約會時的照片，澄清兩人的感情是很好的。Burak更不忘保證，雖然熱愛打電動，但老婆永遠是自己心中的第一順位。（編輯：倪浩軒）

▲電玩宅男也有甜蜜出門約會的時候。（圖／翻攝自Reddit）
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