婚禮現場「帶筆電打電動」！新娘眼神死　眾看傻：還嫁嗎

這可能是史上最勇敢的新郎？土耳其一位新郎倌，在結婚當天自備筆電到現場，甚至還大辣辣坐在新娘前面打電動，照片被友人拍下後分享在網路上，立即引發熱議。網友紛紛笑問「確定還要嫁嗎？」





▲土耳其一位勇敢的新郎在婚禮當天自帶筆電打電動。（圖／翻攝自Reddit）

▲新郎強調兩人感情可是很好的。（圖／翻攝自Reddit）