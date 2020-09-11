婚禮現場「帶筆電打電動」！新娘眼神死　眾看傻：還嫁嗎

這可能是史上最勇敢的新郎？土耳其一位新郎倌，在結婚當天自備筆電到現場，甚至還大辣辣坐在新娘前面打電動，照片被友人拍下後分享在網路上，立即引發熱議。網友紛紛笑問「確定還要嫁嗎？」
有網友日前在美國論壇「Reddit」上分享了一張婚禮現場的照片，照片中可以看見穿著西裝、梳著油頭的新郎倌，正襟危坐地在新娘面前，專注地在用筆電打電動。而新娘則是無奈地坐在一旁眼神死，不知是在放空還是在懷疑人生。
照片引發熱議，當事人的身份也很快被找出，這位勇敢「做自己」的新郎是來自土耳其的Burak，當地的網路媒體也立即找上Burak訪問，請他說明一下當天到底發生什麼事。
首先，Burak解釋自己在玩的遊戲是「足球經理人（Football Manager）」，這款他最愛的遊戲，每天下班回家可以玩上3～4小時，週末更可以玩上6～7小時。但是，Burak當然還是明白事有輕重緩急的，他解釋之所以帶筆電到婚禮，是因為筆電裡面有要在現場播放的影片，關於兩人相識過程、成長故事的那種影片。但由於現場遇到一些技術問題，他們不得不在進場前耐心等待。所以，Burak發現在等待的空檔打一會電動，似乎是很合理的選擇。
Burak強調，自己沒有玩很久，因為玩太久的話、「我老婆可能會砸了我的電腦」。嗯，看來Burak還是有自知之明的。Burak也分享了婚禮當天兩人燦笑的合影，以及之前約會時的照片，澄清兩人的感情是很好的。Burak更不忘保證，雖然熱愛打電動，但老婆永遠是自己心中的第一順位。（編輯：倪浩軒）