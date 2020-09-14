女問「婚前住男友家」好嗎？眾人一面倒狂勸：要考慮3點

許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「婚前住男友家好嗎？」沒想到眾多網友一面倒的狂勸，更直言「要考慮好這3點」，引起熱議。
網友們紛紛表示「要先習慣，不然結婚後保證一堆磨擦」、「我想媽媽跟妹妹可能想說，怎麼來了一個漂亮的妳，來佔據了以前家人私下能相處的時光，也怕妳會不小心勾引到男友爸爸」、「簡單講，有些距離才是最美，如果只是短期借住，之後可以買個小禮物送給男友的母親跟妹妹，畢竟妳算是打擾人家」、「我目前也是住男友家，不是不好，只是你們住在一起之後，你會慢慢發現，你們很多地方都在磨合，溝通要做好，這樣才能夠一直好下去」、「搬出去住吧！」。
甚至更列舉出3點直言「要考慮好」，分別為「男友家安全嗎」、「是否結婚」和「對方家人情緒」，「可以考慮直接和男友母親交談（在男友不知情的情形下找一個有人的公共空間），試探下對方情緒的理由，或許會發現你男友所不知道的一面」、「除非你本來就想嫁給現任的前提下在試婚，不然你沒有正式的因由去介入一個原生家庭」、「如果是我寧可花錢住爽爽，除非你們準備結婚了那就去適應吧」。（編輯：王柏文）