女問「婚前住男友家」好嗎？眾人一面倒狂勸：要考慮3點

許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「婚前住男友家好嗎？」沒想到眾多網友一面倒的狂勸，更直言「要考慮好這3點」，引起熱議。





▲結婚。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）