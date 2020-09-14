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女問「婚前住男友家」好嗎？眾人一面倒狂勸：要考慮3點

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-14 12:00:11

▲艾菲爾老師分析4個農曆月份出生與4個生肖女，不在乎一張薄薄的結婚證書，就算不婚也能過得很好。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲女問「婚前住男友家」好嗎？眾人一面倒狂勸。（示意圖／翻攝自Pixabay）

許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「婚前住男友家好嗎？」沒想到眾多網友一面倒的狂勸，更直言「要考慮好這3點」，引起熱議。



▲結婚。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲結婚。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》 板上 PO 出一篇「婚前住男友家好嗎？」的文章表示，「因為之前跟我的父母大吵架，我也打算搬出去，然後男友就叫我先到他家住幾天」，而原PO男友的爸爸也非常歡迎的表示「我們家隨時歡迎妳住喔」，原PO男友更樂見其成支持原PO住自己家裡，但原PO心裡卻怕怕認為，「網路上一堆婚前不要住男友家，有人說對方父母會覺得不好」，甚至更有直覺「我覺得他媽媽跟妹妹好像不太喜歡我，他媽媽還好，但妹妹蠻明顯的，雖然男友家人沒有說討厭我或不喜歡我這樣，但好像還是覺得怪怪的？可是男友又說住他家省錢，而且我們又能住在一起，我內心真的很掙扎猶豫阿，大家覺得婚前住男友家好嗎？我真的很困惑」，此篇文章一出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛表示「要先習慣，不然結婚後保證一堆磨擦」、「我想媽媽跟妹妹可能想說，怎麼來了一個漂亮的妳，來佔據了以前家人私下能相處的時光，也怕妳會不小心勾引到男友爸爸」、「簡單講，有些距離才是最美，如果只是短期借住，之後可以買個小禮物送給男友的母親跟妹妹，畢竟妳算是打擾人家」、「我目前也是住男友家，不是不好，只是你們住在一起之後，你會慢慢發現，你們很多地方都在磨合，溝通要做好，這樣才能夠一直好下去」、「搬出去住吧！」。

甚至更列舉出3點直言「要考慮好」，分別為「男友家安全嗎」、「是否結婚」和「對方家人情緒」，「可以考慮直接和男友母親交談（在男友不知情的情形下找一個有人的公共空間），試探下對方情緒的理由，或許會發現你男友所不知道的一面」、「除非你本來就想嫁給現任的前提下在試婚，不然你沒有正式的因由去介入一個原生家庭」、「如果是我寧可花錢住爽爽，除非你們準備結婚了那就去適應吧」。（編輯：王柏文）

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