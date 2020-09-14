台灣有啥工作月薪破10萬？他一查真相震驚　台人傻眼戰翻

許多人在求學階段努力讀書，用功進取，都是為了能求得一個好學位進而為未來職涯鋪路，更希望能取得更好的薪資，但你是否羨慕那些動輒月薪就破十萬的人？近日，就有網友討論「月薪能破十萬的職業只有牙醫？」貼文引發廣大迴響。





▲網友上網查了資料發現，台灣只有牙醫可以純月收入破十萬。（圖／翻攝PTT）