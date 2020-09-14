台灣有啥工作月薪破10萬？他一查真相震驚　台人傻眼戰翻

許多人在求學階段努力讀書，用功進取，都是為了能求得一個好學位進而為未來職涯鋪路，更希望能取得更好的薪資，但你是否羨慕那些動輒月薪就破十萬的人？近日，就有網友討論「月薪能破十萬的職業只有牙醫？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「無聊去查了人力銀行的薪資公秤，發現台灣9成以上職業月薪都沒有10萬？舉凡工程師、傳產、高考公務員、會計師等等，都是靠分紅或者獎金在撐的，查來查去只有牙醫月薪十萬以上，月薪能實質破十萬的只有醫牙嗎？」
貼文一出，網友紛紛點破關鍵「現在誰還看你月薪，都是看年薪除以月份的好嗎？」、「看年薪，妳列舉的這些全部破十萬月薪」、「金融，非傳產工程師，公務員加年終都可以吧」、「拜託，很多加上年終都有超過啊」、「年薪不是單純的月薪乘十二好嗎？」、「如果加上年終，破十萬的工作比你想像還多」。
綜合網友意見，多數人認為其實工作到一定階段，月薪要破十萬並不困難，因為現今都是以「年薪+年終」除以「12月份」，就如同一個「月薪十萬有一個月年終，跟月薪8萬，年終三個月的企業來比較，其實月薪都是破十萬的」；但也有人認為「沒特殊專長，想拿這種年薪也是沒望」、「公司不優，年終太少也是不可能」。（編輯：張嘉哲）