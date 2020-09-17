男年收300萬求婚失敗！女友「拒絕理由」曝　全場無言了

情侶在一起時，會遇到的問題不少，也有些人會因為對方的「職業」而考慮要不要繼續走下去，對此，也有一名男網友表示，女友因為自己的「職業低賤」而要分手，貼文一出，引起網友熱議。





該名男網友在社群平台《Dcard》上發文，表示他家在中部的海線地區開一間店，專門賣餃子跟鍋貼類的，也因為在市區所以生意很好，房子也是自己的所以不用房租，收入還算優渥。他也提到，父母只有他一個小孩，一直都希望他能接手這家店，他也覺得家裡的店是個很穩定的工作。



▲男網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 在和前女友交往的前三年，兩人都還在求學，她覺得很有面子，因為原PO在大一時就有台二手國產車代步，然而畢業後原PO卻再也無法滿足前女友的虛榮心。在兩人剛交往時，他就有向女友說，家裡是小吃店，以後會接手，而對方也認為不錯，以後自己就是老闆娘。不過當畢業後原PO回家接手店面，女友卻開始嫌棄他的工作。





女友還常拿閨蜜的男友來跟他比，因為閨蜜男友在當賣車業務，每天穿襯衫打領帶、穿著皮鞋和西裝褲，上班人模人樣，「她閨蜜每次拿飲料去探班，然後拍照上傳IG，我都會被嘴，別人都穿帥帥的，哪像我整天窩在廚房流汗」。



▲男網友本來已打算買房，並向女友求婚，豈料遭拒絕。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 原PO也只能用「收入」來和女友吵，他的店扣掉所有成本，一個月最低都還能淨賺8萬以上，最高曾經有過30幾萬，父母還曾做過月入50幾萬。他也不信那位賣車的業務員能夠賺得比自己多，「我年收入大概200萬，有時還可以到300萬」。但這些年女友都還是認為他這行很沒面子，本來去年原PO想婚了，也已經有能力買自己的房子，豈料求婚遭拒，就因他的職業不夠高尚，「我一直在等她想通，但這段6年多的感情在前一陣子還是掰了」。





貼文一出，引起網友熱議，「不偷不搶，沒什麼低賤的」、「還好分了，花六年看清一個人總比後悔60年好，樓主會遇到更好的女生的！」、「她真傻」、「你一定會遇到真心愛你的女孩」、「欸不是，你的條件不錯啊，太不珍惜了吧.. 只看表面的女生」、「快點買棟房讓她後悔XD！你值得更好，不是愛慕虛榮的女人」。（編輯：郭佩蓉）



