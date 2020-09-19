藏壽司開盤價112元！女嚇愣「漲價了」　糗炸真相全笑翻

亞洲「藏壽司」17日上櫃掛牌交易，每股承銷價55元，開盤以112元開出，漲幅超過103％，而當日早盤一度來到120.5元，漲幅119％，展現蜜月行情，話題不斷延燒。對此，昨（18）日凌晨，一名女網友在《Dcard》提到，看到「藏壽司開盤價112元」，誤以為是藏壽司要漲價，貼文一出讓全場網友笑翻。





▲亞洲「藏壽司」17日上櫃掛牌交易，每股承銷價55元，開盤以112元開出，漲幅超過103％，而當日早盤一度來到120.5元，漲幅119％，展現蜜月行情，話題不斷延燒。（圖／翻攝自藏壽司官網）