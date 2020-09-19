藏壽司開盤價112元！女嚇愣「漲價了」　糗炸真相全笑翻

亞洲「藏壽司」17日上櫃掛牌交易，每股承銷價55元，開盤以112元開出，漲幅超過103％，而當日早盤一度來到120.5元，漲幅119％，展現蜜月行情，話題不斷延燒。對此，昨（18）日凌晨，一名女網友在《Dcard》提到，看到「藏壽司開盤價112元」，誤以為是藏壽司要漲價，貼文一出讓全場網友笑翻。
原PO表示，在滑手機時無意間看見一則新聞標題，寫著「藏壽司開盤價112元」，當下驚呼「什麼？一盤112元？」仔細一看才發現原來是在說藏壽司股票，糗翻直嚷「哦！沒事，是股票開盤112元」，笑稱「跟我這個窮逼沒有關係啦！」
貼文立刻引發許多網友共鳴，紛紛回應「差點嚇死」、「我也看錯，跟妳一樣以為要漲價了」、「嚇死，我也以為是一盤112，貴死人」、「抽到的真的超爽」、「有玩股票的一看就懂啦」；也有網友逗趣表示「藏壽司就吃牛肉烏龍麵跟蒜香鮭魚啊」。
據了解，亞洲藏壽司董事長西川健太郎曾指出，藏壽司未來在亞洲將持續加速展店，而台灣區域目標50家以上，也要搶攻海外市場，並目標3年內進軍中國大陸、東南亞市場。
不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）