到銀行開戶卻被刁難？職員吐1句「心內話」　眾人全讚翻

金融業的福利相較起其他職場上的一般工作來說好上很多，有不少新鮮人為了得到這樣的工作機會，紛紛擠破頭似的想應徵報名，不過近日就有民眾反應到銀行想開戶卻「老是被拒絕」，就連打開Google地圖上都能發現很多給銀行負評都是被拒絕開戶的經驗，這就讓他忍不住好奇行員們為甚麼要拒絕、刁難客人。





一名網友在PTT上發文詢問，意外釣出銀行行員的回覆，這名潛水的銀行行員就表示，其實根本不是行員不想幫你開戶，而是現在因為洗錢防制法的關係，除了薪資轉帳以外要開戶的人，幾乎會被婉拒或是被建議開數位帳戶，更直言這年頭網銀和ATM的普及，只要直接操作就好，還不用承擔存摺不見的風險。

▲原PO就表示其實開戶不能隨便，還是得嚴格把關。（圖／翻攝自《Pixabay》）

原PO也針對認為民眾到銀行認為被「刁難」的情況進行解釋，他無奈表示櫃員們並不是故意一直刁難，更吐出心聲：「

，更指出如果不用審核，隨便一個人來就能開戶的話，恐怕只會有更多不肖人士鑽漏洞來申請人頭帳戶，「所以銀行才會能不開就不開，我們開戶就是必須審查，真的不是故意要問你那麼多」。

最後，文末原PO也補充每次開戶的等待時間一個人基本上就得花30分鐘左右，光是薪轉戶開戶，如果沒有錄取通知書的話，行員們就要立刻撥打電話照會公司來確認，也因此才會造成開戶的等待時間總是特別冗長的情況。不少網友看完也忍不住表示「認真審核客戶的才是好銀行，那種隨隨便便就讓人開戶的銀行不要去」、「推！去銀行本來就要等，不是只有你一個客人的」、「已經嚴格很久很久了」、「行員只是在把關而已」。（編輯：楊智傑）