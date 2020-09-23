鄰居奶奶搭電梯「每層都按」！原因曝光　網驚：我家也有

人家總說台灣最美的風景是人，遇到需要幫助的人，大部分的人都會伸出援手。近日，就有一名女網友分享，搭住處電梯的時候，看到一位鄰居老奶奶「每層樓的按鈕」都會按，沒想到得知原因之後，將事情告訴房東，房東的「一舉動」更讓她感到溫暖無比，貼文也引發熱議。





▲房東聽聞此事後，在電梯加註小紙條，指引阿嬤找到回家的路。（圖／翻攝爆廢公社）