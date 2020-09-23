鄰居奶奶搭電梯「每層都按」！原因曝光　網驚：我家也有

人家總說台灣最美的風景是人，遇到需要幫助的人，大部分的人都會伸出援手。近日，就有一名女網友分享，搭住處電梯的時候，看到一位鄰居老奶奶「每層樓的按鈕」都會按，沒想到得知原因之後，將事情告訴房東，房東的「一舉動」更讓她感到溫暖無比，貼文也引發熱議。
原PO在「爆廢公社」貼文指出，那天在搭電梯的時候，看到鄰居有年紀的老奶奶，某次遇到她時，她把電梯樓層都給按了一次，然後看著我說「哎呀對不起！我忘記我家住在幾樓了」而原PO見狀也溫馨表示「沒關係，我陪妳找到回家的樓層」順利送老奶奶到家。
事後，原PO將事情告訴房東，結果今天搭電梯的時候，就看到房東在4樓的按鈕旁邊貼上紙條表示「各位住戶好，請不要撕掉紅色小紙片，這是在幫助一位阿嬤回家」這讓她感動直呼「很謝謝有這麼好的房東，願意這樣幫助老奶奶，一個小小的舉動就能讓人感到暖心」。
貼文一出，網友紛紛回應「推好人好房東！老奶奶一定很感謝你們」、「哇！真的好貼心呀」、「我家14樓旁邊也有個紅點，原來是這個原因....」、「上次社區也突然有個樓層被紅色膠帶框起來耶！原來是這樣啊，推推原PO跟房東」、「我也會希望我老了有人這樣幫助我」、「好暖心啊，但記得跟阿嬤說，怕她以為紅色是不能按」。（編輯：張嘉哲）