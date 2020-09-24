清晨戰機掠過台北！網嚇醒「哪找防空洞」　國防部回應了

今（24）日一大清早，許多北部民眾上網發文指出，聽見戰機高速掠空的聲響，外加近日共機繞台消息不斷，話題在PTT掀起高度熱議。不過，《國防部發言人》隨後也立即在臉書粉絲團回應，只是配合國軍的國慶預演，要大家「麥緊張！」
今一早就有網友在PTT八卦版發文指出「戰機高速掠過台北市區」，提到大約在清晨6點45分左右，發現有戰機高速掠過台北市區上空，嚇得直問「請問是發生什麼事？現在哪裡找防空洞？」同一時間，也有網友貼文詢問「在大安區住了30多年，戰機會飛過的日子只有每年的10月10日，沒有其他大清早看到戰機飛過，說心裡沒有那個不能說的念頭，那是騙人的……有沒有人也看到戰機飛過啊？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「對，超級大聲，而且有兩波」、「超大聲！」「我大安區聽到嚇死，失眠到現在」、「聽不出來幾架？不過離地面很近」、「國慶預演吧」、「國慶預演？這次也太早了吧，大安區我怕」、「繞飛大台北上空」。
對此，《國防部發言人》隨後澄清「最近台北的天空有點喧囂？大家麥緊張」，提到「網路流傳台北上空戰機聲四起，是不是中共打過來了呢？這是假訊息啦！大家請放心，捍衛台海安全，有國軍就安心！」近期國軍的戰機、直升機將會持續飛越台北市上空，這是配合今年國慶活動的預演。國慶日當天，國軍將有精彩的空中表演科目，並稱「敬請期待！讓我們一起為教官們加油！」（編輯：賴詠璿）