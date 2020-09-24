基隆廟口夜市為何屹立不搖？眾人曝「2優勢」：永遠不倒

台灣被稱作是「美食王國」，其中道地的夜市文化，不僅深受國人喜愛，就連外國旅客也十分喜愛。不過，就有網友好奇，基隆廟口夜市為何能屹立不搖呢？對此，就引來許多人揭密關鍵。





▲原PO好奇，為何基隆廟口夜市屹立不搖呢？（圖／翻攝PTT）