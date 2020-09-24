基隆廟口夜市為何屹立不搖？眾人曝「2優勢」：永遠不倒

台灣被稱作是「美食王國」，其中道地的夜市文化，不僅深受國人喜愛，就連外國旅客也十分喜愛。不過，就有網友好奇，基隆廟口夜市為何能屹立不搖呢？對此，就引來許多人揭密關鍵。
原PO於PTT八卦板上發文，表示近年來受疫情影響，陸客來台人數驟減，確實影響到了台灣經濟發展，許多夜市也面臨危機。然而，他指出最近到了基隆，發現廟口夜市仍然屹立不搖。這樣的情況，就讓原PO好奇發問「是什麼原因呢？基隆地窄天氣差，消費力也較弱～但夜市現在居然還是逆勢不跌」。
問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人都指出基隆廟口夜市「本身特色」為一大關鍵，「基隆夜市算一直維持自己的獨特性，攤子也正統老攤，先不論價格或是cost down的問題，光是沒有骰子牛就讚」、「基隆夜市旁還有海和其他景點，不像別的除了街道還是街道」、「很多夜市同質性很高啊！廟口算有特色的」、「不喜歡吃是一回事，但特色確實是有，所以觀光客很多」。
另外，有網友指出廟口夜市也是在地人時常會光顧的地點，也因此吸引不少人潮前來，直言「廟口真的好吃有特色，常常去當晚餐吃也很適合」、「因為基隆晚上要吃攤販只能來這，其他縣市夜市太多了」、「只要廟口麵線還在，基隆廟口永遠不倒」。（編輯：陳雅雲）