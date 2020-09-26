女拿自製月餅拜土地公！下秒擲筊一問超崩潰：我太傷心了

中秋節將至，不少人會選擇用買月餅來應景，也有些人會選擇「自己動手做」，對此，也有一名女網友發文抱怨，帶著自製蛋黃酥去拜土地公，豈料竟遭土地公嫌棄「很普通」，讓她直呼「土地公公傷我心了啦」，貼文一出也引起網友熱議。

該名女網友在臉書社團《靈異公社》發文，表示自己想來抱怨一下她老公家那邊的土地公，因為近日自己做了蛋黃酥，想說帶去請土地公爺爺吃吃看。拜完之後，擲筊問了「土地公爺爺啊，今天的蛋黃酥是我自己做的唷，請問你喜歡嗎？」結果沒筊，她又問「請問您覺得普通嗎？」，竟得到「聖筊」。

▲女網友在臉書社團《靈異公社》發文。（圖／翻攝自《靈異公社》）

▲女網友自製的蛋黃酥。 （圖／翻攝自《靈異公社》）

貼文一出，引起網友熱議「土地公真的不甜不愛，雖然會賞臉吃一下，但是只要是甜的，都會給滿分」、「怎麼那麼可愛，那我知道要拿什麼去拜了」、「我拜土地公也盡量帶麻糬，真的沒買到就買甜食」、「哈哈，最喜歡土地公爺爺了！」、「不要氣餒！以後拜土地公就知道帶什麼甜點！」、「也太可愛了吧哈哈哈哈哈哈」。（編輯：郭佩蓉）



