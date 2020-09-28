雙北夜市霸主換人？網推「一處」狂勝士林：20年前就熱鬧

台灣的夜市名聞遐邇，充滿各式道地台灣小吃，價格又十分親民，疫情前是不少外國遊客來台指名必訪的行程之一；不過，有網友在PTT提到雙北高知名度、高人氣的士林夜市之外，新北還有「一處」近期也是人潮爆滿，貼文立刻引發熱議，意外釣出許多內行網友狂讚「20年前就超熱鬧！」

▲有網友在PTT提到雙北高知名度、高人氣的士林夜市之外，新北還有「一處」近日也是人潮爆滿，貼文立刻引發熱議，意外釣出許多內行網友狂讚。（圖／翻攝自PTT）