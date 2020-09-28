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雙北夜市霸主換人？網推「一處」狂勝士林：20年前就熱鬧

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-28 14:06:14

▲士林夜市過去人潮眾多，是外國觀光客來台必去的景點之一，不過昔日光景不再，也有網友擔心士林夜市是否要玩完了。（圖／取自交通部觀光局）
▲士林夜市過去人潮眾多，是外國觀光客來台必去的景點之一。（圖／翻攝自交通部觀光局）

台灣的夜市名聞遐邇，充滿各式道地台灣小吃，價格又十分親民，疫情前是不少外國遊客來台指名必訪的行程之一；不過，有網友在PTT提到雙北高知名度、高人氣的士林夜市之外，新北還有「一處」近期也是人潮爆滿，貼文立刻引發熱議，意外釣出許多內行網友狂讚「20年前就超熱鬧！」



原PO提到，台灣近日湧現報復性出遊人潮，不僅是景點，夜市也都絡繹不絕，並指出同樣是夜市，台北知名士林夜市離捷運比較近，深受許多外地遊客喜愛；而位於新北的樂華夜市離捷運比較遠，但扣除今年2月到5月底人潮限制以外，樂華夜市每天幾乎都人潮爆滿，不禁好奇詢問廣大鄉民「六月以後台灣不是報復性出遊嗎？為什麼樂華夜市人潮會狂勝士林夜市？」


▲有網友在PTT提到雙北高知名度、高人氣的士林夜市之外，新北還有「一處」近日也是人潮爆滿，貼文立刻引發熱議，意外釣出許多內行網友狂讚。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友在PTT提到雙北高知名度、高人氣的士林夜市之外，新北還有「一處」近日也是人潮爆滿，貼文立刻引發熱議，意外釣出許多內行網友狂讚。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「樂華在地客多」、「不想去士林夜市被當肥羊宰啊」、「樂華20年前就超熱鬧的」、「樂華一直都很不錯啊」、「樂華需要排隊的攤販好像比以前多滿多的」、「士林夜市給觀光客、外國人去的，本地人根本不會去士林夜市」、「士林已經不是以前那個士林夜市了，以前真的不錯」。


▲永和樂華夜市發揮社會企業責任，全油煙設備並參加不塑之客活動，打造環保夜市形象。（圖／新北市政府提供）
▲有網友在PTT提到雙北高知名度、高人氣的士林夜市之外，新北還有「一處」近日也是人潮爆滿，貼文立刻引發熱議，意外釣出許多內行網友狂讚。圖為永和樂華夜市。（圖／新北市政府提供）
不過，也有網友認為「樂華也是很髒亂，那邊的住戶真可憐」、「中永和哪裡不爆滿，人口密度那麼高」、「廢話，中永和人口密度超級高的，不爆滿都難」。（編輯：賴詠璿）

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